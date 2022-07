- Prisene på trelast var i fjor på et historisk høyt nivå. Vi ser at prisene faller som følge av at det er bedre forhold mellom tilbud og etterspørsel, sier Heidi Finstad i Treindustrien. Foto: Colourbox

Prisen på trelast faller

En markedsundersøkelse viser en nedgang på 23 prosent fra august i fjor til juni i år.

Prisen på trelast til en enebolig har gått ned 23 prosent ut fra produsent fra august i fjor til juni i år. Dette viser en markedsundersøkelse utført av Treindustrien, med utgangspunkt i en konstruksjonspakke på til sammen 15-20 m³ trelast til en enebolig på 160 m² med terrasse og garasje.

- Prisene på trelast var i fjor på et historisk høyt nivå. Vi ser at prisene faller som følge av at det er bedre forhold mellom tilbud og etterspørsel, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad. Hun forteller videre at produsentene har senket prisene den siste tiden, og mener det vil bidra til at prosjekter lettere kan gjennomføres som planlagt.

- Treindustrien får mange henvendelser om priser, og det har vært mye mediefokus på at prisene har gått opp. Det er ikke det vi erfarer nå den siste tiden, prisene har falt betydelig ut fra produsent, sier Finstad.