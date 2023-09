Ordfører og varaordfører kjørte kommunen rundt på valgdagen

Menighetsrådet sørger for at kirkevalget går på skinner i Åsen. På valgdagen fikk de besøk av ordfører og varaordfører i Levanger kommune. Her er det Espen Skjesol som avlegger sin stemme, fra venstre: Ivar Brænne, Espen Skjesol, Trygve Røsdal, Vebjørn Haugom, varaordfører Nina Bakken Bye (H) og ordfører Anita Ravlo Sand (Sp).