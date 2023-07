Politiet i Trøndelag oppfordrer til å benytte seg av digital våpensøknad. Foto: Lise Jørstad

Oppfordrer trøndere som søker våpentillatelse til jakt om å bruke digital løsning

Det vil i følge Politiet i Trøndelag gi raskere behandling.

I juni i år åpnet alle politidistrikt opp for digitale våpensøknader i forbindelse med jakt, for en raskere og mer effektiv behandling av søknadene.

Etter overgangen opplever Trøndelag politidistrikt at mange fortsatt søker om våpentillatelse for jakt med papirskjema, som sendes eller leveres fysisk til politiet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi ser at flere nå søker digitalt, men at det fortsatt er mange som søker på den gamle måten, med papir. Vi oppfordrer alle som har mulighet, til å søke digitalt. Jo flere som søker digitalt, jo kortere blir saksbehandlingstiden, sier Siw Hind, leder for Felles enhet for utlending og forvaltning i Trøndelag politidistrikt.

For å søke digitalt, går du inn på politiet.no og trykker på menypunktet for våpen. Der logger du deg inn med en digital ID og legger inn opplysninger. Politiet jobber med å utvikle ordningen til å omfatte også andre typer erverv av våpen, som sportsskyting, arv, våpensamling og andre formål fremover.

– Det har tidvis vært lang behandlingstid for våpensøknader. Hvis flere søker digitalt, vil søkerne få svar mye raskere, sier Siw Hind i Trøndelag politidistrikt.