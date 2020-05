N.K.S Veiledningssenter har ledig kapasitet og håper de som er pårørende til noen som har utfordringer med rus, psykiske lidelser eller spilleavhengighet tar kontakt med dem. Det er ingen forpliktelser og de har taushetsplikt. Fra venstre; Eva Grøndtvedt, Karin Tuvmarken og Anne-Gudrun Klæth Lyngsmo. Foto: N.K.S pressebilde

Ønsker kontakt med pårørende

Reisestopp som følge av koronaviruset, gir økt kapasitet ved N.K.S Veiledningssenter. Nå håper de tre ansatte ved senteret av folk som har sittet på vent, benytter anledningen og tar kontakt med dem.

Merker koronasituasjonen godt

Ved N.K.S (Norske Kvinners Sanitetsforening) Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge, merkes korona-situasjonen godt. Senteret gir et gratis samtale tilbud til pårørende til mennesker med psykiske problemer, rusproblemer og spilleavhengighet. De betjener fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Senteret har normalt faste kontordager i ti kommuner i regionen, i tillegg til at de har hovedkontor på Stjørdal. Normalt er de mye ute å reiser for å møte pårørende, og for å informere aktuelle yrkesgrupper om pårørende-rollen.

Veileder på andre arenaer

Nå mens pandemien pågår, sitter de tre ansatte på hvert sitt hjemmekontor, og reiseplanene er foreløpig lagt på is til over sommeren. De har likevel kontakt med pårørende som har ønsker om og behov for en samtale.

– Vi gjennomfører samtaler per telefon og via videosamtaletjenesten Teams, som er godkjent for samtalene vi har. I tillegg har vi noen gå-samtaler der det er mulig, sier daglig leder Karin Tuvmarken. De legger til rette for å møte pårørende ute i friluft i nærheten av sine respektive hjemmekontor.

– Vi er et lavterskel-tilbud, og gjør så godt vi kan for å gi et fullgodt tilbud til de som trenger oss. Samtidig har vi vurdert av vi per nå ikke reiser rundt til utekontorene våre, fordi vi ønsker å bidra til å redusere smittespredning, sier Tuvmarken.

Ledig kapasitet

Siden de ansatte ikke reiser rundt, frigjør de også mye tid som tidligere ble brukt på forflytning mellom kommuner, forklarer Tuvmarken.

– Det gjør at vi har god kapasitet til å ta imot nye henvendelser. Det er den pårørende som selv vurderer om den har behov for å snakke med oss. Vi fører ikke journal, og vi har full taushetsplikt. De pårørende skal være trygge på at taushetsplikt og personvern også blir i varetatt nå som vi sitter på hjemmekontor. Så dersom det sitter noen der ute, som er pårørende til et menneske med rusproblemer, psykiske lidelser, eller spilleavhengighet, kan vedkommende gjerne ta kontakt med oss.

Merker behovet

De ansatte merker at det er behov for dem også i disse tider, og at pårørende opplever situasjonen veldig ulikt.

– Mange er preget av ensomhet, og følelse av å være isolert, samtidig som de bekymrer seg for sine kjære og seg selv. Det kan være bekymringer rundt smittesituasjonen for familiemedlemmer som ikke har mulighet til å ivareta smittevernet så godt, eller for hva som skjer med behandlingstilbud. Der enkelte opplever situasjonen som veldig krevende, er det også flere som ser den som et slags avbrekk. De forteller at de har godt av denne pausen fra en ellers hektisk og bekymringsfull hverdag, sier veilederene Eva Grøntvedt og Anne-Gudrun Klæth Lyngsmo.