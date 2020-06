Smitte fra Sverige påvist på Frosta. Foto: Janne Hopmo

Nytt tilfelle av covid-19

Frosta kommune melder at et nytt tilfelle av covid-19 er påvist på Frosta onsdag 17.juni.

Det dreier seg om en person som har kommet hjem til Frosta etter et opphold i Sverige. Smitten stammer fra Sverige. Saken er håndtert godt av vedkommende og tilhørende familie. Det har etter ankomst til Frosta vært gjennomført smitteverntiltak langt strengere enn det statlige retningslinjer tilsier. Situasjonen ansees å være under kontroll, uten mistanke om at smitten i dette tilfellet vil bre seg.

Vedkommende har minimalt med symptomer.

Saken understreker betydningen av at alle med symptomer (luftveisinfeksjoner) skal kontakte helsevesenet for testing.

Det minnes fortsatt om å overholde nasjonale smitteverntiltak og reiseråd.

Kontaktinfo:

Kommuneoverlege Arne Bye, mobil 90649927

Ordfører Frode Revhaug, mobil 48022000