Den nye styrelederen i Solhaug Landsted AS, Ørnulf Thorbjørnsen, håper at det finnes en lokal kjøper der ute som vil drive stedet videre(Arkivfoto)

Nytt fra næringslivet

Denne gangen er det ingen nye foretak registret, verken på Frosta eller Åsen. Det er stort sett endringssaker og nye styrer i flere selskap, blant annet Solhaug Landsted AS.

Den nye styrelederen til overnevnte, Ørnulf Torbjørnsen, forteller på telefon at det ikke er planer om videre drift og at det fortsatt ønskes salg av stedet.

Han sier det er forferdelig synd og at de nå blir dobbelbelastet med koronakrisen. Bakgrunnen for at drift ble avviklet er at det ikke ble søkt om bruksendring siden tyskerne satte det opp og at bruksendring i nåtid utløste helt andre krav til brannsikkerhet enn det som forelå. Thorbjørnsen forteller at han forstår at kommunen bare gjør jobben sin, men hadde håpet på mer skjønn da konsekvensene ble så store.

-Det er jo en fin plass som landsted eller for noen som er dedikerte til å drive. Bygningene har gjennomgått betydelige løft de senere årene, sier Thorbjørnsen som håper at det finnes en lokal kjøper på Solhaug Landsted AS.

Endring av formål

Einar Arne Hyndøy, enkeltmannsforetak (Frosta); endrer formål fra korn og gris til leiekjøring og andre utfakturerte tjenester samt utleie av driftsbygning (potetlager). Anlegg av campingplass for utleie av plasser til husvogner.

Ny forretningsadresse

Frisørn et grønnere alternativ AS (Frosta); endrer forretningsadresse fra c/o Siv Tone Faanes Vik, 7633 Frosta til c/o Siv Tone Faanes, Fånesvegen 319 7633 Frosta.

Endring av signatur

Frosta Brygge AS (Frosta) endrer signatur fra styrets leder alene til signering i fellesskap Terje Viken og Vidar Riseth

Endring av styre

Frosta Brygge AS (Frosta) har fått nytt styre. Det nye styret består av Terje Viken (leder), Vidar Riseth(styremedlem), Wenche Riseth(styremedlem) og Ann Kristin Lie Viken(styremedlem).

Solhaug Landsted AS (Åsenfjord) har fått nytt styre. Det nye styret består av Ørnulf Thorbjørnsen (leder), Johannes Sandstad(styremedlem), Odd Kjell Ingvaldsen(styremedlem) og Espen Dahl Svendsen (styremedlem)

Åker Samdrift DA (Åsen) har fått nytt styre. Det nye styret består av Frøydis Aaker (leder), Per Olav Langås (styremedlem), Jørgen Røkke (styremedlem) og Andreas Haabeth (styremedlem).

Endring av vedtektsdato

Frosta Brygge AS (Frosta) endrer vedtektsdato til 09.04.2020

Godkjent årsregnskap

Reinås Betongtransport AS (Frosta) har 22.04.2020 fått godkjent regnskap for regnskapsåret 2019.

Brøndrene Torkildsen Orgelbyggeri AS (Åsen) har 17.04 fått godkjent regnskap for regnskapsåret 2019.

Konkurs

Ved InntrøndelagTingrett er bobehandlingen innstilt i boet til Sundalsve Bygg AS (Åsenfjord)

Sletting av foretak

Sundalsve Bygg AS (Åsenfjord) er slettet i foretaksregisteret 22.04.2020