Nye og strengere tiltak fra Regjeringen

Den siste tidens smitteøkning i store deler av Norge har ført til at regjeringen etter råd fra Helsedirektoratet og FHI innfører strengere nasjonale tiltak.

De nye tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars, og gjelder inntil videre. Det skal gjøres en ny vurdering innen 12. april.

Helse og omsorgsminister Bent Høie sa på regjeringens pressekonferanse 23. mars, at smittesituasjonen har blitt mer ustabil.

– Vi ser utbrudd stadig flere steder i landet. Sykehusene må avlyse planlagt behandling for å gjøre plass til pasienter med covid-19 og smittesporingen er under press i mange kommuner. Vi får stadig flere utbrudd over hele landet, og situasjonen er uoversiktlig, sier råd fra Helsedirektoratet og FHI strengere nasjonale tiltak.

Han pekte på at påskeferien fører til økt risiko for smittespredning fordi mange kan komme til å reise mer enn de pleier og treffe flere enn de pleier.

- De nye nasjonale tiltakene gjelder hele landet. De vil først og fremst oppleves som en innstramming der smitten er lav. Der smitten er høy – som i Oslo, Viken, Salten og Haugalandet – har vi allerede svært strenge tiltak, sier Høie.

Høie understreket at man nå ser mer smittsomme virusvariantene dukker opp på steder der det knapt har vært et eneste smittetilfelle.

– Vi ser at et enkelt tilfelle veldig raskt fører til større utbrudd, og at de mer smittsomme variantene av viruset bidrar til mer alvorlig sykdom og er vanskeligere å stoppe. Det erfarer kommunene som nå over tid har prøvd å slå ned smitten med kraftfulle tiltak. Vi må unngå at stadig større deler av landet kommer i samme situasjon etter påske. Derfor er det nødvendig med enda strengere nasjonale tiltak nå, understreker Høie.

500 millioner kroner til bedrifter som blir rammet

Høie sa at de vet at tiltakene igjen vil ramme arbeidsplasser, spesielt i hotell- og restaurantnæringen. Derfor kommer regjeringen i revidert nasjonalbudsjett til å øke den eksisterende kommunale ordningen for å kompensere bedrifter som er rammet med 500 millioner kroner. Dette kommer på toppen av de 750 millioner kronene som står igjen i ordningen.

De nye nasjonale tiltakene

– Én-meteren blir nå til to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til.

– Vi anbefaler maks to gjester på besøk.

– Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.

– Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.

– Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.

– Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.

– Vi anbefaler at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes med disse unntakene:

Reiser til arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor.

Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer.

Reiser til hytte sammen med egen husstand.

– Det er tidligere bestemt at det skal være digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler fra og med 6. april. Dette fremskyndes nå til 25. mars.

Nye nasjonale forskriftsfestede regler

– Det blir forbud mot skjenking av alkohol over hele landet.

– Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.

– Treningssentre skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent:

tilbud til de som er bosatt i kommunen.

rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

– Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent:

skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere.

rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

– Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt.

– Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.

– Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Dette trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 29. mars.

– Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

– Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.

– Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.

– Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.

– Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.