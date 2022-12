Kriminalomsorgsdirektoratet kommer med nøkkeltall for november 2022 i en pressemelding. Foto: Kriminalomsorgsdirektoratet

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen

Soningskøen er på 78 dommer, og elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 311 iverksettelser.

Straffegjennomføring i fengsel

Ved inngangen til desember var belegget i fengsel på 84 prosent med totalt 3009 innsatte.

- Av de 3009 innsatte satt 645 (21 prosent) i varetekt

- 777 (26 prosent) var utenlandske statsborgere

- Kvinnelige innsatte: 183 (6,1 prosent)

- Antall forvaringsdømte i fengsel: 148 menn, 8 kvinner

- 3 innsatte under 18 år. 2 i varetekt og 1 på dom.

- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i oktober 2022 var 83,8 prosent

- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år var 85,3 prosent

Soningskø

Den 2. desember var soningskøen på 78 ubetingede dommer.

Av disse avventer 4 dommer soning med elektronisk kontroll (fotlenke).

Forrige måned var soningskøen på 87 ubetingede dommer.

Soningsoverføring

I november ble det ikke gjennomført noen soningsoverføringer i utlandet. Hittil i år er 15 innsatte overført til hjemlandet for gjennomføring av dommen sin der, dette er det samme antallet som på samme tidspunkt i 2021.

Straffegjennomføring i samfunnet

I november 2022 ble det iverksatt 583 straffegjennomføringer i samfunnet. Dette er 12 prosent færre enn i november 2021, da 664 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 311 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 165.

Statistikken viser en nedgang for alle former for gjennomføring av straff i samfunnet, bortsett fra samfunnsstraff som øker med 4 prosent.

Bøtetjeneste har den største nedgangen med 89 prosent sammenlignet med november 2021. Videre synker narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) med 40 prosent og program mot ruspåvirket kjøring med 22 prosent. Straffegjennomføring i institusjon (§12) viser en nedgang på 21 prosent, mens prøveløslatelse med møteplikt synker med 13 prosent. Elektronisk kontroll synker med 2 prosent sammenlignet med november 2021.

Andelen kvinner som iverksatte straffegjennomføring i samfunnet er i november 2022 på 13 prosent. Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, framkommer av tabell 1.

Tabell 1. Straffegjennomføring i samfunnet, etter straffegjennomføringsform og andel kvinner. Iverksatte og aktive saker november 2022 og november 2021. Hele tall og prosent. Foto: Kriminalomsorgsdirektoratet

Lovbrudd

Om lag 49 prosent av de domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i november 2022 er domfelt for trafikklovbrudd, etterfulgt av økonomiske lovbrudd med 11 prosent og narkotika/rusmiddellovbrudd med 11 prosent. Fordelingen framkommer av tabell 3.

Tabell 3. Andel domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnetfordelt på lovbruddskategori. November 2022. Prosent Foto: Kriminalomsorgsdirektoratet

Av: Kriminalomsorgsdirektoratet