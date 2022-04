Tidligere i år leverte lokalavisa for Frosta og Åsen tidenes høyeste opplagstall. Nå er det klart hvem som skal lede Frostingen videre. Fra venstre: Irene Røkke, Sigfrid Hagerup, Janne Hopmo, Synne Wekre Kvistad og Kristin S. Christiansen. Foto: Boye Qvarme

Nå er det klart hvem som blir Jannes etterfølgere

Janne Hopmo har vært daglig leder og redaktør i Frostingen i 20 år. Nå står hennes arvtakere klare for å føre lokalavisa for Frosta og Åsen videre.

I disse dager blir det nye koster som tar over ledelsen av Frostingen. Janne Hopmo, som har lagt bak seg en lang etappe i Frostingens tjeneste, fyller 70 år i høst, og går over i pensjonistenes rekker. Dermed er tida inne for å finne noen som kan ta stafettpinnen videre.

I tett dialog med de ansatte har Frostingens styre kommet fram til at oppgavene framover deles mellom to personer, en daglig leder og en redaktør. Og sånn blir det.

Rekrutterer fra egne rekker

Fra 1. mai overtar Irene Røkke som daglig leder og Sigfrid Hagerup som redaktør i Frostingen. Janne Hopmo fortsetter som journalist fram til rundt slutten av året, og gleder seg til en lang juleferie i Frankrike.

-Nå er jeg trygg på at Frostingen er i gode hender. Jeg har hele tida vært av den oppfatning at det ville være en god løsning for Frostingen. Styret, med styreleder Stig Tore Laugen i bresjen, har gjennomført samtaler med begge, og inngått avtaler med dem, forteller Janne.

Med det finner lokalavisa med rundt 1900 abonnenter kompetansen den trenger innenfor egne vegger. Irene har vært ansatt som markedsansvarlig i Frostingen siden begynnelsen av 2000-tallet, mens Sigfrid har jobbet som journalist i lokalavisa siden 2013. Begge kjenner Frostingen-ånden, dekningsområdet og bransjen godt, og er klare for å ta stafettpinnen videre.

Fra 1. mai innfører Frostingen en toledermodell. Irene Røkke blir daglig leder, mens Sigfrid Hagerup blir redaktør. Foto: Frostingen

– En fabelaktig innsats

Irene er 52 år, og har jobbet med markedsføring store deler av yrkeslivet. Hun har ledet den tekniske utviklingen av Frostingen gjennom de siste årene, og er en sterk bidragsyter til at lokalavisa nylig vant prisen for beste digitale satsing blant Norges LLA-aviser. Mens Sigfrid er 43 år, utdannet journalist og har en grad i litteratur- og samfunnsfag. Hun er glad i å formidle de gode historiene fra bygda, og vil jobbe for at frostinger og åsbygg fortsatt vil tenke på Frostingen som «avisa mi».

-Styret i Frostingen er svært fornøyd med løsningen vi nå har fått til, og veldig stolte over at Irene og Sigfrid har takket ja til å bli Frostingens nye lederduo. Begge er hardtarbeidende, dedikerte og dyktige personer som vi er sikker på vil ta Frostingen videre på aller beste måte. Samtidig vil vi takke Janne for en fabelaktig innsats for Frostingen over mange år. Det er knapt til å forstå hvor mange timer Janne har brukt på Frostingen og hvilken enorm innsats hun har lagt ned. Hun har vært «Frostingen» døgnet rundt, rett og slett. På vegne av oss alle; tusen hjertelig takk, Janne, sier styreleder Stig Tore Laugen.

– Vi skal gjøre vårt beste

Både Irene og Sigfrid ser fram til å sette seg inn i de nye arbeidsoppgavene som venter, og til å lede lokalavisa inn i framtida.

-Ingen er uerstattelige, men for Frostingen er Janne faktisk det. Som styreleder Laugen sier; Janne har lagt ned en utrettelig innsats langt utover det en kan forvente over mange, mange år. Vi er litt spente på om vi klarer å hoppe etter Wirkola, men vi skal gjøre vårt beste på vår måte, sier de to nye lederne i Frostingen som synes det er godt å ha Janne med seg videre i en overgangsfase.

– Jeg er smigret over å få tilbudet om jobben som daglig leder, og ydmyk for oppgaven jeg nå skal i gang med. Ambisjonene er å strukturer satsingen og legge til rette for videre vekst og utvikling av Frostingen, sier Irene. Sigfrid setter også stor pris på tilliten fra styret når hun nå går inn i redaktørrollen.

– Vi skal fortsette med å rendyrke vårt unike blikk på verden sett fra Åsen og Frosta. Målet er å videreføre lokalavisa i samme positive ånd, og samtidig jobbe for å nå enda flere lesere. Frostingens fine utvikling viser at lokalavisa er viktig for folk, og vi vil stå på for å gi frostinger og åsbygg gode historier og aktuelle nyheter de ikke finner andre steder.

Gammelredaktør'n er overbevist

Mediebransjen er i stadig endring, og Frostingen er en av få lokalaviser i Norge som har fulgt med på utviklingen i over 100 år. Og selv om Janne forlater skuta i løpet av året, er hun naturlig nok opptatt av hvordan det går med hjertebarnet hennes i fortsettelsen.

-Det blir spennende å se. Vi vet at vi har styret i ryggen, og gammelredaktør’n er overbevist om at også våre lesere og abonnenter vil ha tommelen opp for en ny og yngre utgave av Frostingen.