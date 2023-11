Martine Stangvik tok utfordringen da hun skulle bygge sitt første pepperkakehus. Her er Kvamtoppen barnehage i pepperkakeversjon - pyntet av barna i barnehagen.

Martine ble først ute til å levere hus til Pepperkakebygda

Pepperkakebyggene har begynt å komme inn til Frostingen.

Mandag 4. desember åpner Pepperkakebygda på Frosta-senteret, og i redaksjonslokalene hos Frostingen begynner det å lukte skikkelig jul.

Flere pepperkakebyggverk har kommet inn, og først ute var Martine Stangvik fra Kvamtoppen barnehage som har bygget barnehagen hun jobber i.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Barna har hjulpet til med å tegne pynten rundt barnehagen, forteller hun. Dette er første gangen hun baker et pepperkakehus, og har klart å gjenskape barnehagens moderne uttrykk.

– Det var ei utfordring. Jeg brukte lang tid på det, smiler hun.

Eva Hojem, Thea Madelen Strømskag Rygg og Christine Gladsø viser frem noen av dekorasjonene fra pepperkakeversjonen av Hojem Gård.

- Har hatt mye artig med prosjektet

Torsdag fikk Frostingen besøk av Eva Hojem og elevene Thea Madelen Strømskag Rygg og Christine Gladsø. De leverte en kreativ og fargerik versjon av Hojem gård som er laget av de fem elevene som er med på «gården som pedagogisk ressurs».

– Vi begynte planleggingen med en gang det sto i Frostingen. Noen tegnet hvordan det skulle bli og så bygget vi det i Lego.

Pepperkakebygget fra Hojem Gård inneholder mange detaljer. Sauene står utenfor huset, ved hønsehuset er det påfugler og på terrassen står vertsfolket, Eva og Roar i pepperkakeversjon. Eva forteller at de spiller mye fotball på gården, og ballen havner ofte på taket. Denne gangen har den havnet på taket av traktoren.

– Vi har hatt mye artig med prosjektet, og elevene har hatt et godt samarbeid underveis. Det er jo akkurat dette som er målet med å være på Hojem, at vi skal gjøre ting sammen og lære mens vi gjør det, sier Eva.

Spente på hvor mange bidrag det blir

De ansatte i Frostingen er spente på om det dukker opp flere byggverk.

– Og er det noen som har lyst til å bake et bidrag i løpet av helga, er de hjertelig velkommen til å delta. Klokka 11 mandag 4. desember klipper ordfører Frode Revhaug snora for Pepperkakebygda, og alle er velkommen til å være med på en uhøytidelig åpning med gløgg og pepperkaker. Og er det noen etternølere som ikke har rukket å bake ennå, er det bare å ta kontakt - så skal vi nok finne plass, sier gjengen som står bak Pepperkakebygda i samarbeid med bedriftene på Frosta-senteret. Frosta kommune med Lagabøtejubileet er også med, dette for å pangstarte jubileumsåret 2024.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Kanskje jubileet kan inspirere til byggeskikk også? Om det er fra fortid, nåtid eller framtid er helt opp til dere - vi gleder oss til å se resultatet.

Hvem som stikker av med de flotte premiene vil bli klart 21. desember - i den siste papiravisa før jul.

- Med de kreative byggverkene vi har fått inn så langt, har juryen litt av en jobb foran seg!