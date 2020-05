Munkeby og alle ansatte har jobbet hardt med å lage klasserom av alt areal på skolen. Foto: May-Jorunn Barlien

Laget klasserom i gymsalen

ÅSEN: Etter regjeringens pressekonferanse torsdag, ble det bestemt at skolene åpner igjen til uka. På skolen i Åsen vil 1-5 klasse, 7.klasse og 10. klasse starte på mandag. 6. klasse, 8-9 klasse starter på tirsdag.

Rektor i Åsen, Torje Munkeby, forteller at de nå har laget klasserom i gymsalen og skiftet ut døra. De har også laget klasserom på skolekjøkken og alle andre rom ved skolen. Årsaken er at de skal dele opp klassene i mindre elevgrupper på hvert klasserom. Alle ansatte blir fordelt på gruppene og det skal være faste grupper, de vil være sammen med barna hele dagen. Fortsatt oppfordres det til å bruke sfo minst mulig.

– Vi gleder oss til at alle kommer tilbake og vi vil ha kjernetid tid fra 08.30 - 13.15 hver dag for alle trinn. Vi vil ha fokus på kvalitet og godt smittevern. For 1-4 klasse, vil det bli mye uteskole. Det vil også mellomtrinn ha noe av, men ikke så mye som de yngre elevene. På ungdomsskolen vil det nå være fullt fokus på å få et så godt karaktergrunnlag som mulig for å få satt karakterer og gitt vitnemål til avgangselevene.

– Det har vi stor tro på at vi får til, sier Munkeby.

Vanskelig busskapasitet

Videre forteller rektoren at de har utfordringer med buss-kapasiteten.

– Vi er avhengig av at elevene enten sykler/ går til skolen eller blir kjørt. Hvis de blir kjørt, ønsker vi at elevene blir satt av på parkeringsplassen ved idrettshallen. Vi er i dialog angående bussen da den går 14.15. Vi ønsker at den skal gå når barna er ferdig på skolen og oppfordrer til å hente elevene hvis de ikke kan sykle eller gå hjem.

Skolen er klar for å ta imot alle elevene til uka. Da har 1-4 klasse gått to uker på skolen og resten hatt hjemmeskole i 1,5 måned. Foto: May-Jorunn/ Privat