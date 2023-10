Det høstes nå mange tonn hver dag frem mot Halloween.

- Lag noe godt av restene fra Halloween-gresskaret

Selv om halloweengresskar er mest vanlig, blir det mer og mer populært med andre gresskartyper også. Ikke kast restene fra Halloweengresskaret og lag noe godt med gresskar i høst!

Oktober er høysesong for gresskar, det dyrkes faktisk ca. 1900 tonn i året i Norge, forteller Ragnhild Eri produktsjef for grønnsaker i Norgro.

– Alle produsentene vasker og pakker flere tonn gresskar daglig akkurat nå. Kvaliteten er fin i år, til tross for en dårlig høst, forteller Eir. Det finnes flere forskjellige typer gresskar, men det er Halloweengresskarene som dominerer nå rett før Halloween.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

De fleste forbinder gresskar med Halloween og skumle ansikter med lykter eller lys inni. Når gresskarene blir hulet ut og skjært i blir innholdet ofte kastet. En undersøkelse gjennomført av Norstat for OFG i 2021 viste at så mange som 6 av 10 ikke bruker maten i gresskaret etter å ha laget lykter (1).

– Det er alt for mange som kaster all den gode maten som er i gresskaret rett i søpla. Jeg tror det er fordi mange ikke tror at Halloweengresskar ikke kan spises, eller at det ikke vet hva de kan bruke restene til, forteller Iselin Sagen, ernæringsrådgiver i Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG).

Bruk fruktkjøttet til å lage supper, stapper eller ha det i bakst, oppfordrer Sagen. Prøv for eksempel gresskarscones. Gresskaret gjør dem ekstra saftig, og baksten blir skikkelig god. Frøene fra gresskaret kan ristes for å lage deilige snacks som kan brukes på salater, frokostblandinger og gjærbakst, eller de kan brukes som garnityr. Dette er en flott måte å redusere matsvinn og få mest mulig ut av denne allsidige frukten.

Halloween er barnas dag. Imponer med skumle gresskarlapper eller deilige gresskarvafler. Det er et sunt og godt innslag blant alle søtsakene.

Lag noe godt med matgresskar

I tillegg til å være en viktig del av Halloween, spiller gresskar også en stor rolle i kulinariske opplevelser i høstsesongen. Matgresskar er kjent for sin deilige smak og næringsrike egenskaper.

– Det dyrkes mest Halloween gresskar i Norge. Selv om vi ikke har konkrete målinger på matgresskar, vet vi at tallene er stigende for matgresskar, sier Eri.

I Norge er vi mest kjent med Butternut og Hokkaido gresskar. De er rike på vitaminer, spesielt A og C, samt fiber. Flaskegresskar/ Butternut gresskar er fantastisk godt å bake i ovnen, og begge sorter passer veldig godt i supper-gjerne sammen med løk og gulrot som i denne varmende gulrot og gresskarsuppen. Gresskar kan brukes på mange måter. En av de mest kjente rettene er kanskje gresskarpai, som har en søt og krydret smak og er en favoritt på Thanksgiving-bordet i USA.

Uansett om det brukes til å lyse opp natten under Halloween-feiringen eller som ingrediens i en smakfull høstrett, er gresskar blitt en av høstens fine tradisjoner og gode smaker.