Kvinner mellom 40 og 60 år skader seg oftere på langrenn, ofte fordi de er for forsiktige, avslører forsikringsselskapet If.

– Kvinner 40+ ploger på seg skader i vinterferien

Mens unge gutter og menn har for høy fart i alpinbakken, skader middelaldrende kvinner seg når de står for sakte i bakken på langrenn, advarer forsikringsselskapet If.

Østerrike, Sveits og Tyskland ligger høyt på skadestatistikken i typiske måneder for skiferier, januar til mars. Men øverst på skadetoppen troner Norge. Og det er middelaldrende kvinner og unge gutter og menn som er spesielt utsatt for skader på ski i vinterferien, advarer If.

Forsiktige kvinner skader seg på langrenn

Statistikk fra forsikringsselskapet viser at risikoen for skader er høyest i alderen 40-50 år. Men damer mellom 50 og 55 år har dobbelt så høy risiko som menn i samme alder, forteller senior kommunikasjonsrådgiver Ellen Paulsen i If.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Kvinner mellom 40 og 60 år skader seg oftere på langrenn enn andre, og ofte oppstår skadene fordi de er for forsiktige. Typisk skader de seg når de ploger i nedoverbakker, og faller fremover. Mange forteller også at de har vært engstelige og har kjørt veldig sakte, og så mistet kontroll over skiene. Mange tenker ikke over at det er vanskeligere å styre skiene i sakte fart, sier Ellen Paulsen i If.

De klassiske skadene er håndleddsbrudd og overarmsbrudd, som oppstår når de som faller prøver å ta seg for i landingen.

– For nybegynnere på langrenn ser vi at de ikke klarer å bremse opp, og blir skadet når de faller eller legger seg ned. Typiske skader da er vridningsskader, og hofte- og lårhalsskader, sier Paulsen.

Raske gutter og menn skader seg i slalåmbakken

Ifs tall avslører også at unge gutter og menn har økt risiko for skader i vinterferien. Gutter mellom 15 og 20 år har tre ganger så høy risiko for å bli skadet som jenter i samme alder.

– Unge menn tar oftere høyere risiko enn evnene tilsier, og ofte er det snakk om stor fart. Derfor blir det fort mer alvorlige skader, som stygge brudd i armer, ben og rygg. Vi ser også en stor andel menn i midten av 30-årene som feilvurderer og får skader i forbindelse med hopp eller at de kjører ut. Også her ser vi bruddskader flere steder, og vridningstraumer. De mest alvorlige skadene oppstår gjerne når det kjøres utenfor preparerte løyper, såkalt off-piste kjøring, sier Ellen Paulsen.

Sakk ned og raska på!

– Når vi ser på skadestatistikken er det fristende å be unge gutter og menn om å sakke på farten, mens kvinner heller bør gi på litt. Etter en viss alder bør nok også både kvinner og menn innse at de ikke er like spreke og fleksible i kroppen som før. Styrketrening er bra for å forebygge, men greit å ikke få helt overtenning når du skal demonstrere kunster fra glansdagene, sier Ellen Paulsen.