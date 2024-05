Fjorårets 17. mai i Åsen var av det kalde slaget. Mange hutret seg gjennom folketoget, som også i år går fra Åsen kirke via Stokkbakken til Åsen barne- og ungdomsskole.

Komiteen i Åsen: - Alt i rute til 17. mai

Fjoråret bød på dramatikk da hele 17. mai-komiteen trakk seg, og ny måtte på plass for å planlegge vårens store festdag.

I år har det heller ikke gått helt knirkefritt, men programmet er klart og alt er i rute til festdagen.

- Fjorårets komité foreslo navn til årets komite. Det var mange navn på lista, men av dem som ble oppnevnt, er vi bare tre igjen nå, sier Line Revhaug.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

De fikk alle et brev fra Levanger kommune om at de var oppnevnt til årets 17. mai komité, men av ulike grunner passet det ikke for mange av dem.

Nå består halve komiteen av foreldre i 7. klasse.

- Det ligger an til at det blir 7. klasse som får hele arrangementet neste år, sier Line. Hun har selv barn i trinnet da, og tror det blir en bedre løsning enn slik det er nå.

Åsen Hornmusikk starter spillingen tidlig 17. mai, kl. 07 er de i gang med å spre musikalske toner rundt i bygda. Her fra fjorårets folketog.

Byr på tradisjonelt program

Årets komité har vært rutinerte, de har kun hatt ett møte og ellers kommunisert på Messenger. Line forteller at Marta Myhr var med i fjorårets komité, og det hjelper med erfaring i komiteen.

- Jeg deltok på et oppstartsmøte på Falstad med 17. mai-komiteer fra hele Levanger kommune. Det var bra, sier hun.

Programkomiteen har lagt opp til et tradisjonelt program 17. mai, og kun flyttet litt på tidspunkter for oppstart av korpset og konserten i gymsalen med Åsen Songlag.

Nå håper hun værgudene er med dem under feiringen. I fjor snødde det da toget var ved Stokkbakken.

Årets 17. mai komité i Åsen består av Marta Myhr, Line Revhaug, Christine Meyer, Erik Undlien, John Kristian Wibe Husby og Kari Flokkmann.