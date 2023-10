Prosjekt- og kampanjeansvarlig i Ung i trafikken, Kristine Ohnstad, gleder seg over tallene som viser en nedgang i antall bøtelagte for mobilbruk.

Trønderne har skjerpet seg: - Jeg ønsker å gratulere alle sjåfører med så gode tall!

Mellom januar og september har 497 blitt bøtelagt for ulovlig mobilbruk i bil i Trøndelag. Det er en nedgang fra 963 i samme periode i fjor.

Kristine Ohnstad, prosjekt og kampanjeansvarlig i Ung i trafikken, mener dette er veldig gode nyheter og håper mindre mobilbruk blir en trend blant landets bilister.

- Jeg ønsker å gratulere alle sjåfører med så gode tall! Vi er veldig glade for at færre bruker mobilen ulovlig når de kjører bil. Det er et bevis på at holdningsarbeid fungerer. Færre sjåfører som har øynene på skjermen betyr færre ulykker. Det er lov å være fornøyd i dag, sier Ohnstad.

Hun mener nedgangen skyldes godt samarbeid mellom trafikksikkerhetsaktører og politiet.

- Dette er et resultat av et godt samarbeid mellom politiet og oss som jobber med trafikksikkerhet hver dag. Vi er overbevist om at kampanjearbeidet og holdningsarbeidet vi jobber med hver dag, kombinert med politiets kontroller og mulighet for sanksjonering, er med på å dra oss i riktig retning!

Tall fra fjoråret viser at det på landsbasis er de mellom 25 og 34 år som oftest blir tatt for å bruke mobilen ulovlig bak rattet. Denne aldersgruppen fikk utstedt 28 prosent av foreleggene (3.133 forelegg av 11.005 forelegg totalt), altså mer enn hvert fjerde forelegg. På landsbasis fikk unge under 25 år kun utstedt 13 prosent av foreleggene (1.447 forelegg av 11.005).

- Akkurat her vil jeg fremsnakke de yngste sjåførene som ofte får mye kjeft, det er ikke de som bruker mest telefon bak rattet. Det er altså ikke de som nettopp har fått lappen som snapper og scroller mest bak rattet, selv om det kanskje er de som bruker telefonen mest ellers, avslutter Kristine Ohnstad.