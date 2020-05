Frostatunet gjør mye spennende og moderne i denne stengte tida. De har fått iPader til beboerne sine for at de skal kunne snakke med familien sin. Til venstre, Hanne Svean Halberg (leder for resursskrevende tjenester) og Liv Leth-Olsen (avdelingsleder) Foto: May-Jorunn Barlien

Ipader sprer glede blant eldre

En liten digital modernisering har forgått på Frostatunet i denne stengte koronatiden. Livsglede for eldre på Frosta har spredt litt glede i den tunge tiden. De har raust gitt bort 3 ipader. All kommuninkasjon foregår via en gratis app de pårørende må laste ned til sin smarttelefon eller nettbrett.

Den gratis appen Whereby, gjør at mange nå får snakke med familie og venner de savner i denne tida. Foto: May-Jorunn Barlien

Frostatunet er veldig takknemlig for at Livglede for eldre har bidratt med dette. -Vi opplever mye omsorg og omtanke i det gode samarbeidet med dem, forteller avdelingsleder Liv Leth-Olsen til Frostingen tirsdag. Siden de måtte stenge sykeheimen for besøk 5.mars, har det vært stille her. Vi er så takknemlige, forteller hun.

Ipadene skal bidra til at beboerene kan møte familie og venner på videochat via en gratis app som heter Whereby.

– Man ringer hit til oss på telefon og sier fra at man ønsker samtaler og så bistår vi med å koble opp. Det blir jo som en vanlig telefonsamtale, bare at man kan se hverandre. Noen av de eldre syns det er artig og snakker mye, og noen syns det er rart og blir litt stille. Vi ser at det har ført til mange gode møter og det er rørende å se gleden til beboerne og pårørende, forteller Leth-Olsen.

I videoen ovenfor viser Liv og Hanne hvordan en samtale kan se ut.

– Vi tenker dette blir fint å ha også når besøksforbudet blir opphevet. Spesielt for pårørende som bor langt unna eller av en eller annen grunn ikke kan komme hit.

Livsglede for Eldre har også gitt oss 5 chromecastere som på sikt vil gjøre at vi kan koble ipaden sammen med TVen og dermed få et mye større bilde i samtalen.

– Ellers håper vi å kunne finne en måte folk på Frosta kan sende oss bilder eller filmsnutter på, som vi kan vise frem på TVen til beboerne. Vi jobber med å få koblet opp dette på en sikker måte, så vi er ikke helt klare med dette enda, forteller Svean Halberg.

Den digitale verden er fantastisk og de ansatte ser at beboerne både er litt skeptisk og nysgjerrig. Pårørende er veldig fornøyd. Det som kreves av dem er at de har en smarttelefon eller et nettbrett, og at de må laste ned appen.

Åsen kommer etter

Frostingen har også snakket med avdelingsleder ved Stokkbakken omsorgssenter i Åsen, Hilde Gunn Skogan.

Hun forteller at it-avdelingen i Levanger kommune jobber med å ferdigstille ipader som beboerne i Åsen skal få, slik at også de kan snakke med familie og venner på videochat.

– Vi gleder oss veldig til dette, sier Skogan.