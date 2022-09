– Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Alt fra små til store aksjoner bidrar til en renere natur. Ta med deg hansker og søppelsekk, og plukk du også, oppfordrer Hold Norge Rent og Norsk Friluftsliv. Foto: Kasper Fosser

Inviterer hele Norge til ryddedugnad i naturen

Søppel i naturen er utrivelig for både mennesker og dyr. Til helgen inviterer Norsk Friluftsliv og Hold Norge Rent til dugnad for å få gjøre naturen litt renere. Det markerer også starten på Strandryddeuka.

Helga 9. – 11. september inviteres hele Norge til å ta en tur med mening. Enkelt forklart går det ut på å ta en tur ut og plukke opp søppel man kommer over på veien.

– Vi håper mange vil ta seg en tur ut i naturen for å plukke litt søppel, eller at man plukker med seg litt søppel på en allerede planlagt tur, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Tur med mening er et samarbeid mellom Friluftslivets uke og Strandryddeuka, Norges største kollektive ryddedugnad. Det er fellesorganisasjonene Norsk Friluftsliv og Hold Norge Rent som er initiativtakere. For når helga er over, er Strandryddeuka bare så vidt i gang. Den strekker seg til og med 18. september.

- Under Strandryddeuka skal vi feire frivilligheten, spre kunnskap om forsøpling og, ikke minst, rydde tonnevis av søppel fra naturen vår. Det blir små og store ryddeaksjoner i hele landet, og vi håper at flest mulig blir med på dugnaden, sier Heidi Gromstad prosjektleder for opprydding i Hold Norge Rent.

Irriterer seg over søppel

Forsøpling i naturen er faktisk det nordmenn irriterer seg aller mest over på tur, viser en Ipsos-undersøkelse fra 2020.

Har du lyst til å bidra til den nasjonale dugnaden i helgen, trenger du heldigvis verken å gå langt eller å ha spesielt utstyr.

– Finn et område i nærheten av deg som trenger litt kjærlighet, enten det er en skog, en sti eller et annet friluftsområde. Det du finner putter du i en pose, og kaster i din egen søppeldunk hjemme, oppfordrer Bente Lier.

Fakta: I arrangementskalenderen på nettsiden til Hold Norge Rent kan frivillige finne lokale arrangementer som de kan bli med på. På ryddenorge.no kan frivillige både finne ryddeaksjoner som de kan melde seg på og opprette egne aksjoner og ta med familie og venner. Frivillige som trenger hansker og sekker kan hente dette gratis på hentepunkt over hele landet. Hentepunktene er markert i ryddenorge.no.

Engangsgriller til besvær

Selv om de fleste er flinke til å rydde etter seg, er likevel friluftsliv en betydelig bidragsyter til forsøpling i naturen.

– Dessverre ser vi at mye av søppelet i naturen er rester etter folk som har vært på tur. Matemballasje og engangsgriller er blant tingene vi ofte ser at folk legger igjen, forklarer Lise Keilty Gulbransen, daglig leder i Hold Norge Rent.

Hun håper flest mulig blir med på dugnaden denne helgen, men presiserer at det ikke er meningen at privatpersoner skal håndtere villfyllinger og lignende.

– Kommer man over et område med mer søppel enn man selv kan håndtere, bør dette meldes inn på ryddenorge.no eller i appen Rydde, slik at det kan tas tak i under en ryddeaksjon, sier Gulbransen.