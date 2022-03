Anette Ladstein ville reist til Afrika dersom hun fikk en million konto. Men ikke for å feriere. Foto: Janne Hopmo

I forbifarten: – Hvis du vant en million, hva ville du gjort?

Mange drømmer om milliongevinst, men hva ville du gjort om du fikk en telefon fra Hamar? Vi spurte tre i forbifarten.

Anette Ladstein:

– Reist til Afrika og startet opp en form for hjelpearbeid. Jeg har vært i Afrika før, både for å gå på skole og for å være lærer.

Inger Johanne Todal Morset. Foto: Janne Hopmo

Inger Johanne Todal Morset:

– Ansatt en person! Jeg håper jo på bedre tider etter hvert og en person ekstra ville bety bedre fordeling av helgevakter for eksempel.

Magne Kirknes. Foto: Janne Hopmo

Magne Kirknes:

– Kjøpt meg ny bil. Jeg vet ikke hvilket merke, men ikke el.