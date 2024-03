De neste to ukene kommer skattemeldingen til 5,1 millioner personer og enkeltpersonforetak. Skattedirektør Nina Schanke Funnemark minner om at det er viktig å sjekke at alt stemmer før du leverer skattemeldingen

I dag sendes de første skattemeldingene ut – 70 prosent ligger an til å få penger igjen

Fra og med i dag starter Skatteetaten å sende ut skattemeldingen til cirka 5,1 millioner lønnstakere, pensjonister og enkeltpersonforetak. De foreløpige tallene viser at 2,7 millioner ligger an til å få skatt til gode.

– Skattemeldingen blir sendt ut puljevis mellom 7. mars og 22. mars. Alle får ikke skattemeldingen samtidig. Du får beskjed fra oss når din skattemelding er klar, og trenger ikke logge deg inn på skatteetaten.no før du får beskjed, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Selv om Skatteetaten har hentet inn og forhåndsutfylt mange opplysninger, er det fortsatt ditt ansvar å gjøre skattemeldingen helt ferdig.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Skatteetaten har mye informasjon, men vi vet ikke alt. Det kan være feil eller manglende opplysninger i skattemeldingen som du selv må føre inn. Derfor må du sjekke at opplysningene i skattemeldingen er riktige og eventuelt gjøre endringer før du leverer, sier Schanke Funnemark.

7 av 10 ligger an til å få penger igjen på skatten

De foreløpige tallene viser at 2,7 millioner personer ligger an til å få skatt til gode. I gjennomsnitt blir dette 17 200 kroner per person, og til sammen er det 46,1 milliarder.

1,2 millioner ligger an til restskatt på til sammen 40,4 milliarder kroner. I gjennomsnitt utgjør dette 34 500 kroner per person.

I fjor viste de samme tallene at 2,9 millioner i snitt fikk tilbake 15 400 kroner, og 900 000 personer i gjennomsnitt fikk 29 900 kroner i restskatt.

Kan være lønnsomt å sjekke

Tallene fra skattemeldingen og skatteoppgjøret i fjor viser at mange har noe å tjene på å sjekke skattemeldingen. Da skattemeldingen ble sendt ut i mars 2023 var det 2,9 millioner som lå an til å få skatt til gode. Etter at skattemeldingene var behandlet og alle skatteoppgjørene sendt ut, var tallet økt til 3,2 millioner.

På samme måte fikk færre restskatt etter at skatteoppgjøret ble klart. Da skattemeldingene ble sendt ut lå 900.000 an til å få restskatt. Etter at skattemeldingene var blitt sjekket og levert var antallet med restskatt redusert til 740.000.

Tallene viser at folk har gjort endringer i skattemeldingen som gjør at flere får penger igjen og færre betaler restskatt. Det kan for eksempel være at de har fylt inn opplysninger som ikke var forhåndsutfylt, eller at de har gjort andre endringer i skattemeldingen.

Dette bør du sjekke:

Opplysninger om inntekt, formue, bolig og lån er forhåndsutfylt i skattemeldingen din. Sjekk at tallene stemmer.

Usikker på om du har rett på et fradrag? Bruk skatteetaten.no/fradragsveileder.

Har du solgt eller leid ut bolig? Det kan være skattepliktig, og du kan ha krav på fradrag. Sjekk skatteetaten.no/bolig.

Er det noe som mangler? Du må selv legge til blant annet kryptovaluta, lån i utlandet og private lån.

Nytt i år

I år fordeles lån og renter på lån likt i skattemeldingen mellom de som har lån sammen med andre. Det vil si at hvis du og din ektefelle eller samboer begge er ansvarlige for boliglånet, vil lånet være fordelt med 50 prosent hver i skattemeldingene deres. Er dere tre som har lån sammen, får hver av dere 33,3 prosent, og så videre. Det samme gjelder rentene. Dere kan selv endre fordelingen hvis den er feil.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Alle som har lån sammen med andre bør sjekke at fordelingen i skattemeldingen er riktig. Hvis dere skal ha en annen fordeling, kan dere selv endre i skattemeldingen. Alle som er ansvarlig for lånet må endre prosentandelen i sin skattemelding, slik at det til sammen blir 100 prosent.

Noen har fått hjelp av foreldre for å komme inn på boligmarkedet. Hvis foreldre står som medlåntaker, vil de få deler av lånet i sin skattemelding. Hvis foreldre ikke skal ha lånet i sin skattemelding, kan de endre andelen sin til 0 prosent. Da må barnet øke andelen sin til 100 prosent, slik at summen av andelene blir 100 prosent.

Når kommer skattepengene?

De fleste får skatteoppgjøret før juli, mens noen må vente til høsten. Du får beskjed når skatteoppgjøret ditt er klart.

Hvis du ikke leverer skattemeldingen før fristen, eller har restskatt, får du skatteoppgjøret ditt tidligst i juni. Ektefeller får skatteoppgjør samtidig, så hvis din ektefelle ikke leverer eller får restskatt, må også du vente til tidligst juni.

Vi kan dessverre ikke svare på akkurat når du får ditt skatteoppgjør, verken på telefon eller i andre kanaler. Du får beskjed på e-post eller sms når ditt skatteoppgjør er klart.

– Det kan være flere grunner til at noen får skatteoppgjøret senere enn andre. Vi kan ikke si noe om hvorfor akkurat du ikke har fått ditt, men det kan være alt fra at du har en komplisert skattemelding til at du er tatt ut til en tilfeldig kontroll, sier Nina Schanke Funnemark.

Får du restskatt, trenger du ikke å betale før etter sommeren. Du får en faktura i god tid før betalingsfristen.

Her kan du lese mer om skatteoppgjøret.

Artikkelen fortsetter under annonsen.