Her kommer svarene på hvem som var årets siste nisser. Foto: Colourbox

Hvem var de siste nissene?

Da er årets julekalender historie og vi avslører hvem som var nissene den siste uka før jul. Takk til alle som har tatt seg tid til å svare. Vinneren blir trukket på nyåret. Fortsatt riktig god jul!

«Når nettene blir lange og kulda setter inn, tar damene i Frostingen fram julekalender'n sin. Har du vært i lokalavisa, er sjansen ganske stor. For at nettopp du bak dagens nisseluke bor,» hører vi fem stemmer synge fra Frostingens lokaler.

Nissedamene i lokalavisa har lyst til å spre litt førjulsglede til sine lesere, og inviterer alle til å bli med på Frostingens julekalender.

Vi har tatt et dykk i fotoarkivet, og hentet fram 24 kjente fjes som har vært i lokalavisa det siste året. Med et stort nisseskjegg foran ansiktet blir de kjente fjesene litt mindre gjenkjennelige, og dagens kalendernøtt er som følger:

Hvem er nissen?

Her får du fasiten på de siste nissene i julekalenderen for 2022.

Magnus gjemte seg i luke 19

Dagens nisse kjører en slede på hjul. Da livet hans ble snudd opp ned, ble det viktig å føle mestring, og han har blitt en mentor for andre i lignende situasjoner. I sommer ble han norgesmester i sporten han kaller for sin medisin.

Hvem er nissen 19. desember? Foto: Frostingen AS

Riktig svar er Magnus Risberg fra Åsen.

Nissen i luke 19 Magnus Risberg ble norgesmester i håndsykling i sommer. Foto: Ann Helen Skjerve Vik

Den spreke nissedama var Åse Brit

Nissen i luke 20 er ei sprek dame som sammen med sin mann har gjort en enorm innsats for Tur-Orienteringa. Paret fikk tidligere i år tildelt Trøndelag Idrettskrets ildsjelpris.

Hvem er nissen 20. desember? Foto: Frostingen AS

Svaret er Åse Brit Vang fra Frosta.

Nissen i luke 20 Åse Brit Vang mottok i Trøndelag idrettskrets ildsjelpris, sammen med sin mann Rolv for innsatsen de har gjort for Tur-Orienteringa på Frosta. Foto: Ingebjørg Vestrum

Lars Erik i luke 21

Dagens nisse har uttalt seg flere ganger i lokalavisa om sine hjertesaker dette året. Øverst på ønskelista har han hatt ny skole og ingen kryptofabrikk. Det kan se ut som at han har vært veldig snill i år og at ønskene går i oppfyllelse. Nissen starter i ny jobb på nyåret og kan iløpet av våren friste med lokalt potetgull.

Hvem er nissen 21. desember? Foto: Frostingen AS

Her skulle vi frem til Lars Erik Ertsås fra Åsen.

Høyrepolitiker Lars Erik Ertsås var nissen i luke 21. På nyåret starter han i ny jobb som produksjonsleder for Frostachips. Foto: Levanger kommune

Rasmus var nissen 22. desember

Dagens nisse er en blid og engasjert kar. Tidligere i år ble han nominert til 4Hs frivillighetspris med følgende nominasjonstekst: han står på for klubben sin, engasjerer alle og er ikke redd for å ta i et tak.

Hvem er nissen 22. desember? Foto: Frostingen AS

Rasmus Hojem fra Frosta er riktig svar i luke 22.

Nissen i luke 22, Rasmus Hojem ble nominert av Hanna Breiset til 4Hs frivillighetspris. Foto: Oddny Gumaer

Andzhela deler ut pakker

Dagens nissemor er ei energisk dame som har omsorg for alle rundt seg, og spesielt for hjemlandet sitt. Hun samler inn klær og utstyr til sine landsmenn for å hjelpe dem gjennom den kalde vinteren.

Hvem er nissen 23. desember? Foto: Frostingen AS

Nissen i luke 23 var Andzhela Vandbakk Skjesol fra Åsen.

Nissen i luke 23 Andzhela Vandbakk Skjesol (til venstre) samler inn klær og utstyr til de ukrainske flyktningene i Levanger. Foto: Janne Hopmo

Janne var nissen på julaften

På selveste julaften finner vi en nisse som har pensjonert seg fra sine nisseoppdrag. Hun har i mange år sørget for at lokalsamfunnet har fått en gave i form av ferske nyheter. Tidligere i år ble hun tildelt næringslivets ildsjelpris for innsatsen hun har lagt ned i over 20 år. Joyeux noël!

Hvem er nissen 24. desember? Foto: Frostingen AS

Riktig svar er den franske nissen Janne Hopmo.