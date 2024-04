Dette påskebesøket skapte hodebry for mange av Frostingens lesere. Øverst til venstre kan man skimte logoen til en bedrift mange passerer i løpet av en uke.

Hildur skapte hodebry for leserne - her er løsningen

Det kom inn mange gode forslag til løsningsord på Hildurs påskequiz. Klarte du å stokke bokstavene i riktig rekkefølge?

Årets påskenøtt var hard å knekke, men 21 personer hadde klart å ta med seg bokstavene vi var ute etter og stokke dem i riktig rekkefølge. I tillegg hadde flere kommet fram til de ulike forslagene: krabaten - salatbar - balsatre - diabetes - stebarna - balansen - strabase. Felles for disse forslagene er at de alle mangler to viktige bokstaver for å få til det riktige løsningsordet, nemlig bokstavene G og Ø.

Her var Hildur på bedriftsbesøk i påsken:

Dag 1: Åsen Sparebank. Bokstaven vi var ute etter var den tredje bokstaven i det andre ordet i bedriftsnavnet.

Dag 2: Arntzen Bakeri. Her var vi ute etter den første bokstaven i det andre ordet i bedriftsnavnet.

Dag 3: Åsen Servicesenter Mekonomen. Bokstaven vi skulle ha er den andre bokstaven i det andre ordet i bedriftsnavnet.

Dag 4: Åsenvøgga. Her var vi ute etter den siste bokstaven.

Dag 5: Nytt, brukt og bruktbart. Her var vi ute etter den siste bokstaven.

Dag 6: Vangberg Gartneri. Her var vi ute etter den fjerde bokstaven i bedriftsnavnet.

Dag 7: Frisk Salat. Her skulle du ta med deg den tredje bokstaven i det andre ordet i bedriftsnavnet.

Dag 8: Simons Interiør. Her skulle vi ha den nest siste bokstaven.

Fasit:

A B E A T G L Ø

=

L A G A B Ø T E

I anledning Lagabøtejubileet Frosta 2024 ble det i år et litt annerledes løsningsord, som en del av feiringen. Vinner er trukket og vil bli annonsert i en egen sak.

Takk for følget under årets påsketur!