Hildur har lyst til se andre lokaler enn Frostingens kontor, og drar dermed på bedriftsbesøk i påsken.

Hildur er klar for nye påskeeventyr

Påskehøna Hildur er Frostingens faste vikar når redaksjonen tar påskeferie. I år har hun en ny vri på påskequizen.

De siste årene har Hildur dratt på påsketur til ulike steder på Frosta og i Åsen. I år har hun bestemt seg for en ny vri, og drar på bedriftsbesøk.

– Opplegget blir det samme som før, bare at nå skal vi frem til et bedriftsnavn i stedet for stedsnavn. Dere vil få instruksjoner underveis om hvilken bokstav dere skal plukke ut, og når påsken er ferdig skal disse bokstavene stokkes om og bli til et ord, klukker Hildur.

Vi publiserer en sak hver dag på frostingen.no gjennom hele påskeuka. Sakene blir åpne for alle, så her er det bare å slenge seg på.

Slik deltar du

Når du har stokket bokstavene i riktig rekkefølge, så send inn løsningsordet på mail til lise@frostingen.no.

Sender du oss riktig løsningsord er du med i trekningen av en fruktkurv. Vi trekker ut en vinner på Frosta og en i Åsen.

I mellomtiden kan du kose deg med bildene fra Hildurs påsketur i fjor, og se om du husker løsningsordet.

Et gjensyn med Hildurs påsketur i 2023

Her skulle vi ikke frem til stedsnavnet, men til fellesbenevnelsen på slike reisesteder. Bokstaven du skulle ta med deg var den femte bokstaven i ordet som kommer etter stedsnavnet.

Her var vi ute etter navnet på gapahuken og du skulle ta med deg den første bokstaven.

Her ville vi ha den fjerde bokstaven i stedsnavnet.

Her skulle du ta med deg den sjette bokstaven i stedsnavnet.

Her var vi ute etter den andre bokstaven i stedsnavnet, som ikke måtte forveksles med stedet som selger påskeboller.