Det siste døgnet ble det registrert 1156 koronasmittede i Norge. Det er ny nasjonal rekord. Foto: Colourbox

Har planene klare for strengere nasjonale tiltak

– Nå setter vi rekorder ingen av oss ønsker å sette, sa Bent Høie i en pressekonferanse onsdag.

Helse- og omsorgsministeren møtte pressen med dystre tall i sekken.

– Det siste døgnet ble det registrert 1.156 koronasmittede i Norge. Vi er inne i en tredje bølge. FHIs ukesrapport viser 5.337 nye smittede siste uke. Det er det høyeste antallet på en uke siden pandemiens start, startet Bent Høie. Budskapet fra ministeren er at regjeringen har planene klare for strengere nasjonale tiltak. Flere steder i Norge har høye smittetall, men det er store lokale forskjeller.

– Hvis det blir mange flere utbrudd mange steder i landet, har vi planer for å innføre strengere nasjonale tiltak. Det kan skje på kort varsel, sa helse- og omsorgsministeren i pressekonferansen der regjeringen, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet deltok.

FHI og Helsedirektoratet anbefaler derfor å fortsette med å slå ned smitten lokalt. Rundt halvparten av Norges befolkning lever med svært strenge tiltak, og Norge er nå altså inne i en tredje smittebølge.

Her finner du oversikt over hvilke nasjonale tiltak som gjelder nå. Det er også innført regionale tiltak for enkelte kommuner i fylkene Viken, Vestland, Rogaland, Nordland, Telemark, Innlandet, Vestfold og for hele Oslo.