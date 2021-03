Kommuneoverlege Arne Bye minner om hvor viktig det er å bruke munnbind. Foto: Sigfrid Hagerup

Har ikke vært på Frosta

På kommunens hjemmeside er det lagt ut ny informasjon om lokal koronastatus 24.mars.

Frosta kommune opplyser at det er registrert et nytt tilfelle av koronasmitte på Frosta 24.03.2021. Videre står det på hjemmesida til kommunen at det er knyttet til en person som har hatt opphold, men som bor i en annen del av landet.

Frostingen stusset over uttrykket «har hatt opphold» og tok kontakt med kommuneoverlege Arne Bye.

– Er det noen som har oppholdt seg her nylig, vært på besøk og muligens spredd smitte under oppholdet?

– Nei, svarer svarer Arne Bye. Han kan berolige frostingene med at vedkommende ikke har vært på Frosta på mange uker og ikke har hatt noen mulighet til å bringe smitte til Frosta.

Smitten er registrert på Frosta fordi personen det gjelder ikke har meldt flytting til sitt nåværende bosted.

Munnbind

Også 24.03.2021, under Lokale anbefalinger, presiserer kommunen viktigheten av å bruke munnbind, for eksempel når man er på butikken.

– Det er ikke et påbud, men det er en sterk anbefaling, helt i tråd med sentrale retningslinjer, sier ordfører Frode Revhaug.

I de nye anbefalingene som gjelder fra og med 25. mars heter det om munnbind: Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.