Har du lyst til å se ham i levende live, ikke bare på TV? Neste onsdag har du anledning til det. Foto: Promobilde

Hallo damer: Lasse Matberg kommer!

Har du drømt om å treffe vikingen fra Verdal i levende live? Det får du anledning til neste uke.

Farmenkjendis, influenser, verdaling og akkurat slik resten av verden mener en ekte viking skal være, men også mannen som har gitt ut strikkebok.

Lasse Matberg kommer til Frosta bibliotek for å snakke om sin nye strikkebok "Lassestrikk - varme plagg for barske forhold" som han har designet sammen med Strikkemekka. Nå har (strikke)damene på Frosta mulighet til å bli nærmere kjent med mannen og bakgrunnen for boka.

"Lassestrikk" er en hyllest til håndarbeid og inneholder plagg som passer til forskjellige årstider og anledninger.

På biblioteket skal han samtale med Turid.

- Ta gjerne med deg strikketøyet ditt, så kan du strikke mens vi prater, oppfordrer Turid. Etter samtalen vil Lasse selge boka si – og signere selvfølgelig!