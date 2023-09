Full pott til Chili cheese: - terningkast 6

-Hva får du når du gir en av Norges mest meritterte kokker frie hender over chipsgrytene? Gode ting, skulle det vise seg, sier Dagbladet i en nylig gjennomført chipstest. Her er mesterkokk Christopher Davidsen sammen med gründer og daglig leder i Frostachips, Tommy Wikmark, under lanseringen av grytechipsen tidligere i år.