Knut Arild Lerfald, 57 år, er savnet fra Verdal. Foto: privat

Etterlyser savnet person i Trøndelag

I samråd med pårørende etterlyses 57 år gamle Knut Arild Lerfald fra Verdal i Trøndelag.

Den etterlyste bor sammen med sine foreldre. Han forlot bopelen i Verdal 3. desember 2021. Siste observasjon av Lerfald er fra et overvåkningskamera ved Åsen sparebank i Verdal i det han foretar kontantuttak kl. 14.56. Sannsynligvis reiste Lerfald med tog fra Verdal etter dette kontantuttaket. Det er uvisst for politiet hvor han reiste, men han har ikke reist langt.

Politiet har opplysninger om at han var i kontakt med en person via telefon senere på kvelden 3. desember, men har ingen livstegn etter dette.

Fra overvåkningskamera ved Aasen Sparebank i Verdal 3. desember. Siste obeservasjon som er gjort av Knut Arild Lerfald. Foto: privat

Knut Arild Lerfald beskrives som 177 cm høy, slank kroppsbygning og med brunt hår.

Om noen har observasjoner av Lerfald, ber vi om at det tas kontakt med Trøndelag politidistrikt via nettsiden tips.politiet/trøndelag eller via tipstelefon 73489400.