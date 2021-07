Å treffe dyr og trekke gårdsluft vekker gode minner for eldre fra Frostatunet som har besøkt Hojem gård. Foto: Privat

-Dette er min sommerferie, sa noen av beboerne etter besøket på Hojem Gård

Å komme seg på gårdsbesøk vekte gode minner for beboere på Frostatunet.

Frostatunet har vært på gårdsbesøk på Hojem Gård. Vi har delt oss i grupper og besøkt dem over flere dager.

Vi har fått tildelt tilskudd til aktivitetstilbud fra Statsforvalteren som vi har valgt å bruke deler av til en opplevelse med dyr.

Beboerne har vist stor glede, noe som bildene viser. Kattunger la seg i hetta til en av beboerne, noe hun likte svært godt. Kasper Dahlstrøm sier at han er godt vant til sau, han har hatt Tautersau. Sauene får god omsorg av Kaper.

Sverre Haugan gir melk på flaske. Bildene er godkjent av beboere og pårørende.

Vi var på gården fra kl.10 til 14 med en god lunsj midt på dagen med rabarbrasuppe og nybakt brød. En valgte å hvile seg under Tuntreet.

Sverre Haugan gir lammet mat. Kasper Dahlstrøm koser med lammet. En kattunge fant seg en hvileplass i hetta til en av beboerne fra Frostatunet. Å ligge under et tre får fram sommerfølelsen.

Det å komme seg ut fra Frostatunet og til en gård vekte gode minner. Ansatte som var med synes tilbudet og opplegget er veldig bra, det ble svært vellykket. For ansatte var det veldig trivelig og det gir grunnlag for en god samtale i ettertid. Flere eldre snakket om sine opplevelser med dyr. Det å gi lammene flaske, holde små kattunger og se på fugler og kaniner gir gode minner. Noen av beboerne sa at «dette er min sommerferie».

Flere av beboerne fikk flere turer til gården, da de ønsket seg tilbake og sa at «her føler jeg meg hjemme».

Eva Hojem var vår vertinne på gården og synes det var så fint å ta imot eldre som har glede av å komme på gården. Gleden lyser i ansiktet på alle.

Med vennlig hilsen

Liv Leth-Olsen,

Virksomhetsleder Frostatunet