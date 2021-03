Vaksine: N/A Foto: Colorbox

Dette bør du være oppmerksom på dersom du har fått AstraZeneca-vaksinen

De aller fleste får minst en bivirkning.

Som kjent ble vaksinering med AstraZeneca satt på pause i Norge torsdag 11. mars, mens det undersøkes om det er en sammenheng mellom vaksinen og tilfeller av blodpropp eller ikke. Flere andre europeiske land har også satt bruken av AstraZeneca på vent, mens rapportene om blodpropp granskes. Vaksinen brukes i hovedsak til å vaksinere helsepersonell og personer under 65 år mot Covid-19, og så langt har nærmere 122.000 nordmenn fått AstraZeneca-vaksinen.

Fredag kom meldinga om at en yngre helsearbeider i Innlandet som hadde fått vaksinen, var død. Lørdag ble det kjent at tre helsearbeidere som også hadde fått vaksinen, var innlagt på Oslo universitetssykehus med blodpropp. Mandag kom beskjeden om at en av dem har dødd. Det er ikke kjent om det er en sammenheng mellom vaksinasjonen og de uventede dødsfallene.

De fleste får minst en bivirkning

Nå går Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet ut med en oversikt over hva som er vanlige bivirkninger etter AstraZeneca-vaksinasjon, og hva vaksinerte bør være oppmerksomme på. De aller fleste får minst en av følgende bivirkninger de første dagene etter vaksinasjon:

Ømhet eller smerter på stikkstedet

Hodepine

Trøtthet

Muskel- og leddsmerter

Kvalme eller uvelhet

Feber eller frysninger

– Kan oppleves som ubehagelig

De fleste tåler disse forbigående bivirkningene godt, mens andre opplever betydelige plager et par dager etter vaksinering. Bivirkningene er ofte mildere og sjeldnere etter andre dose enn etter første. Eldre over 65 år får ofte mildere bivirkninger enn yngre.

–Vanlige bivirkninger etter vaksinasjon kan oppleves som ubehagelig. Det er ikke uvanlig å føle seg så syk at en må være hjemme fra jobb et par dager etter vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen. Det er ikke nødvendig å melde forbigående og vanlige bivirkninger som er kjent fra før, sier Sara Viksmoen Watle, overlege ved FHI. Hun påpeker at dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd.

Vær oppmerksom på disse symptomene

Men dersom følgende symptomer dukker opp etter AstraZeneca-vaksinasjon, bør lege kontaktes:

Kraftig økende sykdomsfølelse (for eksempel vedvarende og intens hodepine, sterke smerter i kroppen) som varer mer enn tre dager.

Uforklarlige blåmerker eller små røde/blårøde prikker som ikke forsvinner når du trykker på dem med et glass.

Tegn på slag/blodpropp eller annen alvorlig sykdom.

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine. Det kan du lese mer om her.