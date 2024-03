4 av 10 planlegger å spise lam i påsken.

Det store påskemysteriet – hva spiser vi i påsken?

Tallene fra årets påskeundersøkelse, som er gjennomført av YouGov, på vegne av MatPrat, er klare. Og ikke uventet spiser folk både lam og egg i påsken. Nordmenn spiser drøyt 27 millioner egg i løpet av påsken. Her er noen raske tall om våre påskevaner.

Det er noen ting som vi bare må ha i påsken. Dette er fem matvarer som folk spiser mer av i påsken enn ellers i året:

Egg

Sjokolade

Appelsin

Lammekjøtt

Marsipan

– Det er ikke noen store overraskelser her. Folk liker egg til frokost, litt sjokolade på turen, lammestek til middag og kanskje noe marsipan på kvelden. Mer eller mindre akkurat det samme som de likte i fjor påske og året før der. Kort og greit oppskriften på en veldig hyggelig påskefeiring, sier Gunnar Thoen, analyseansvarlig i MatPrat.

Eggerøre eller hardkokt egg? Mysteriet oppklart

Egg er en naturlig del av påsken for de aller fleste. Men nøyaktig hvor mange egg vi spiser er uvisst.

–Det er litt vrient å tallfeste helt nøyaktig. Men vi antar at vi spiser ca. ett egg om dagen i løpet av de røde dagene. I sum utgjør dette omtrent 27 millioner egg til sammen, forteller Thoen.

Årets undersøkelse viser imidlertid noen forskjeller når det gjelder tilberedningen av egg

–Det er bløtkokt og hardkokt egg som topper listen over den mest populære måten å tilberede eggene i påsken. Det er neppe noe mysterium hvorfor, dette har nok å gjøre med de lange påskefrokostene og eggets rolle her, sier Thoen.

Men det er likevel noen aldersforskjeller når det gjelder tilberedningsmetode.

–Undersøkelsen viser at favoritten blant de yngste (18-29 år) er eggerøre, mens for de over 60 år, er bløtkokte egg den soleklare favoritten, sier Thoen.

Hvem lager lammemiddagen?

Undersøkelsen viser at 4 av 10 planlegger å spise lam i påsken. Det er lammestek som gjelder.

–Det er flere kvinner enn menn som står for lammemiddagen. Men det er først og fremst de over 50 år som tilbereder lammemiddagen og som er mest glad i lammekjøtt, avslutter Thoen.

Undersøkelsen er gjennomført av YouGov, på vegne av MatPrat, i uke 9, 2024.