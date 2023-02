Vinterferien kan by på gode naturopplevelser! Foto: Marius Dalseg

De beste tipsene til kortreist vinterferie

Er du hjemme i vinterferien, men usikker på hva du skal finne på? DNT har mange tips til hvordan man kan få feriefølelse hjemme.

I mange fylker er skolenes vinterferie i full gang, mens andre må vente litt til før de kan fylle dagene med vinteraktiviteter.

Flere av DNTs betjente hytter står klare til å ønske folk velkommen til fjells, men Den Norske Turistforening har mange ulike forslag til vinterferien.

– Man trenger ikke reise langt for å få vinterferiefølelsen! Veldig mange av oss bor sånn til at vi kan få en kortreist naturopplevelse uten å bruke mye tid og penger, sier Kristin Oftedal som er fagsjef for barn og ungdom i Den Norske Turistforening (DNT).

– Vi håper at mange har lyst til å ta turen ut og finne på noe morsomt i nærnaturen selv om man ikke har ferie. Det er mye fint man kan gjøre sammen med bare noen får dager til rådighet, eller innimellom arbeidsdager mens barna har skoleferie.

– Det aller viktigste er å finne på noe hyggelig. Derfor har vi satt sammen disse ulike tipsene som passer for alle. Vi vet at gode naturopplevelser tidlig i livet har man med seg videre, sier Oftedal.

Tips til kortreist vinterferie

Morsomme aktiviteter ute

Lek ute sammen! DNT har samlet noen konkrete tips for å gjøre turen eller utedagen morsom for alle. Dette kan gjøres på dagstur nær hjemme eller på hyttetur.

Turbingo

Turbingo gir fin motivasjon for å få barna med på tur, og for å gjøre turen mer spennende. Bingo er så enkelt som det kan bli: hva ser du på turen? Kan du krysse av noe i skjemaet?

Tur-appen Kul Tur

Gratis app, laget for barn mellom 4 og 12 år der man registrerer turlengde og får poeng for aktiviteter. Her kan du velge mellom 90 aktiviteter med ulik vanskelighetsgrad både for barmark og snø. Målet er å samle nok aktivitetspoeng til å nå den virtuelle fjelltoppen.

Appen passer både for de som har vært mye på tur og for de som har lite friluftslivserfaring. Appen er gratis og tilgjengelig for både iPhone og Android.

La barna velge turmål på UT.no

Start dagen med å sammen bestemme hvor dagens tur skal være. Kan dere samle på noen topper, velge et nytt turmål eller utforske et nytt område? UT.no er Norges største turplanlegger og der finner man mange gode turforslag.

Besøk en åpen serveringshytte

Det finnes mange fine nærhytter som er åpne i vinterferien, og kan by på blant annet boller og kakao. Noen eksempler er Rønningen Gård i Trøndelag, Gramstad i Sandnes, serveringshyttene på Hedmarksvidda, Kobberhaughytta i Oslomarka, Eiksetra i Drammensmarka, Olalia i Etne- og Saudafjella eller Gaustatoppen i Telemark som byr på en litt lenger tur.

Kryss av en ny hytte på lista

DNT har over 500 selv- og ubetjente hytter over hele Norge. Mange steder i landet er det også mange dagsturhytter du kan besøke. Sjekk mulighetene med din lokalforening og les om hyttene på www.ut.no.

– På disse hyttene får du den gode, gammeldagse hytteturfølelsen med fyr i ovnen, enkel mat på gasskokeplate og ingen TV. Husk kortstokk, en god bok- og DNT-nøkkel! Det er et spennende prosjekt for store og små “å erobre” sin egen DNT-hytte, sier Oftedal.

Ta med middagen ut

Hvorfor ikke ta en vinterferiemiddag i det fri? Det blir lettere å få til en tur når man kombinerer det med middag. Inviter med deg familie, naboer eller venner på en skikkelig vinterpiknik. Sats på enkle retter for bål eller stormkjøkken. Eller enda enklere; varm maten hjemme og ha middagen klar på en mattermos. Pølser og pinnebrød er alltid populært blant barna. Supper og gryteretter egner seg også godt for middag ute.

Oppskrift på pinnebrød: https://inspirasjon.ut.no/naertur-oppskrift/pinnebrod/100526

Inviter til bålstund i skumringen

Gå en tur til et utsiktspunkt. Ha med sekk med sitteunderlag, pledd, ved og en termos med kakao. Kos dere rundt bålet og se på stjernene. Nyt utsikten. Fortell gjerne spøkelseshistorier eller ha med en god bok dere leser høyt fra. Husk lommelykt!