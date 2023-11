Ensomt pepperkakehus søker naboer. Sees vi på Frosta-senteret 1. desember?

Blir du med og bygger Pepperkakebygda?

Bergen er kjent for Pepperkakebyen. 1. desember åpner Frosta og Åsens første pepperkakebygd.

Noe av det beste med førjulstida, er å skape koselige stunder i hverdagen mens julefølelsen kommer snikende. Det er en del av julas magi.

Pepperkakebaking er en slik aktivitet, og i år har Frostingen og de gode hjelperne lyst til å spre litt ekstra førjulsglede i Frosta og Åsen. For aller første gang inviterer vi til Pepperkakebygda på Frosta-senteret. Og vi vil invitere store og små bakere til å delta med sine byggverk.

– Bare fantasien som setter grenser

– Vi håper at mange frostinger og åsbygg har lyst til å lage et lokalt bygg eller landemerke i pepperkakeform. Kanskje får vi se Stokkvola, Tinghaugen, Åsens nye skole eller Frostas nye kommunehus? Ei bygd trenger jo mange vanlige hus også, og kanskje en traktor. Her er det bare fantasien som setter grenser, smiler Frostingens daglige leder Irene Røkke.

Hun håper mange frostinger og åsbygg har lyst til å sette seg ned og lage et byggverk sammen. Enten de er en familie, skoleklasse, fotballag, vennegjeng, barnehage, syforening, gutteklubb eller bedrift.

– De to beste bidragene får hver sin pengepremie, og det vil også bli mange fine og smakfulle uttrekkspremier, lokker Irene.

Inspirert av Selbyggen

Ideen dukket opp over lunsjbordet i Frostingen - som selvfølgelig er fylt av aviser.

– Lokalavisa Selbyggen inviterte innbyggerne i Selbu og Tydal til å bli med og bygge Pepperkakebygda. Vi falt for ideen, og det synes våre lokalaviskolleger i Selbu og Tydal bare er stas, så nå tar vi ideen om Pepperkakebygda videre og planter den hos frostinger og åsbygg, forteller Irene.

Hun har blitt møtt med velvilje både av huseier Coop Midt-Norge og bedriftene på Frosta-senteret som blir gode hjelpere i prosjektet. Frosta kommune med Lagabøtejubileet er også med, dette for å pangstarte jubileumsåret 2024.

– Kanskje jubileet kan inspirere til byggeskikk også? Om det er fra fortid, nåtid eller framtid er helt opp til dere, sier Irene. Og kommer med en oppfordring til alle som har lyst til å bli med:

– Begynn planlegginga allerede nå, og følg med i Frostingen for informasjon om overlevering av byggverkene. Vi gleder oss til å se resultatet!