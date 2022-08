– Bli med på innsamlinga av bjørneskit!

Hvert år gjennomføres en innsamling av DNA fra brunbjørn over hele landet.

Innsamlingen av ekskrementer og hår i felt blir utført av Statens naturoppsyn (SNO), elgjegere, beitebrukere og andre brukere av utmark. Det blir også tatt vevsprøver for DNA-analyse fra alle døde bjørner.

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.

Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.

DNA-analyser viste at det var minimum 160 ulike bjørner innenfor Norges grenser i løpet av 2021.