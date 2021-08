Betsson tror de lokale valgvinnerne fra stortingsvalget 2017 fortsatt står sterkt på Frosta og i Levanger. Foto: Colourbox

Betsson tror disse partiene får flest stemmer fra Frosta og Levanger

Etter åtte år med borgerlig regjering, tror spillselskapet Betsson det blir regjeringsskifte til høsten.

De har satt sine politiske odds til Stortingsvalget 2021, og mener Senterpartiet vil få flest stemmer i Frosta kommune, mens Arbeiderpartiet vil sanke flest i Levanger.

– Senterpartiet opplevde en voldsom fremgang i Frosta kommune ved valget i 2017. Vi tror ikke deres popularitet har blitt svekket siden, og vi mener derfor at de nå har muligheten til å gå forbi Arbeiderpartiet som kommunens mest populære parti. Skulle Senterpartiet få flest stemmer i Frosta, vil det være et bevis på fremgangen til Trygve Slagsvold Vedum, uttaler Bredo Johansen, som er sjef i Betsson.

Ved stortingsvalget 2017 fikk Arbeiderpartiet 27,1 prosent av stemmene fra frostingene, mens Senterpartiet fikk 26,3 prosent og Høyre 19,5 prosent.

Oddsen på at Senterpartiet får flest stemmer på Frosta i høst, har Betsson satt til 1,55, mens Arbeiderpartiet har fått en odds på 1,75, Høyre 4,00 og Frp 12,00.

Flytter vi blikket til Levanger, tror spillselskapet at Arbeiderpartiet et en klar favoritt.

Betsson har satt oddsen på at Arbeiderpartiet får flest stemmer i Levanger til 1,01, mens Senterpartiet har fått en odds på 6,00, Høyre 15,00 og Frp 25,00.

Ser vi tilbake til stortingsvalget i 2017, fikk Arbeiderpartiet 36,7 prosent av stemmene fra Levanger, mens Senterpartiet fikk 20,7 prosent, Høyre 14,1 prosent og Frp 10 prosent.

– Vi har god grunn til å tro at vi vil være presise i våre spådommer. At vi treffer i alle kommunene vi tilbyr odds skjer neppe, men vi mener vi har et svært godt grunnlag for den oddsen vi har satt. Oddssetterne våre har lang erfaring med politisk odds. De rådfører seg også med personer med lokalpolitisk ekspertise for å få med seg de siste trendene inn mot valget, sier Betsson-sjefen i en pressemelding.

Spillselskapet har også satt odds på statsministerkandidatene. I skrivende stund er oddsen på at Jonas Gahr Støre blir statsminister satt til 1,22, mens oddsen for at Erna Solberg får fortsette i statsministerstolen er satt til 4,75. Trygve Slagsvold Vedum har fått en odds på 8,00, mens Sylvi Listhaug og Audun Lysbakken har fått henholdsvis 100,00 og 999,00.