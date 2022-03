Fungerende Statsforvalter Øystein Johannessen til høyre innledet møtet mellom Frosta kommunes ledelse og Statsforvalterens ledergruppe. Til venste sitter kommunedirektør Endre Skjervø, og i midten er ordfører Frode Revhaug (H). Foto: Bjørn Erik Øvrelid

Bedre utsikter for Frosta

Statsforvalteren i Trøndelag besøkte Frosta kommune torsdag 17. mars, og møtte den kommunale ledelsen, både politisk og administrativt. Bakgrunnen for besøket var at Frosta kommune har stått overfor store utfordringer både på økonomi og plansaker.

Utviklingen er god på begge områder, er konklusjonen etter besøket. Statsforvalteren stilte med ledergruppen, ledet an av fungerende statsforvalter Øystein Johannessen.

Under møtet ble alle de kommunale oppgavene som Statsforvalteren har i oppgave å følge med på, diskutert. Kommuneøkonomien fikk mye oppmerksomhet. Der har kommunen stått i en svært krevende situasjon, men etter en større omstilling er kommunen på rett kurs, og utsiktene er gode.

- Vi har nettopp foretatt en ny vurdering etter at de siste KOSTRA-tallene kom, og det vises at kommunen har en mye bedre økonomi, sa fungerende direktør for kommunal- og justisavdelingen, Kjetil Ollestad.

Ordfører Frode Revhaug øyner også muligheter for vekst dersom de får etablert hurtigbåtforbindelse til Trondheim.

- Vi er med i et pilotprosjekt hvor vi skal kjøre utslippsfri hurtigbåt mellom Frosta og Trondheim. Det tar et kvarter. Tenk deg det, å kunne bo i landlige omgivelser på Frosta, og et kvarters reisevei til Trondheim, sa han.

Statsforvalteren bedømmer flere av fagområdene å være noe sårbar. Kommunedirektør Endre Skjervø sier de har jobbet mye med å forbedre rutinene internt i kommunen, slik at sykefravær i sårbare stillinger ikke får så store konsekvenser.

- Vi er en liten kommune, og vil alltid ha noe sårbarhet. Samtidig søker vi samarbeid på flere områder som vi ser at vi bør løse i fellesskap med andre, sa Skjervø.

Kommunens omorganisering innebærer at de har gått fra fire etater til to etater, med hver sin direktør. Slik skal kommunen også bli bedre på helhetlig styring og planlegging. Omleggingen fikk positive tilbakemeldinger fra Statsforvalterens representanter.

Kommunen har fått stor medieoppmerksomhet knyttet til plan- og byggesaker. Her har det også pågått et storstilt arbeid for å rydde opp.

- Vi er i gang, men vi ser at det vil ta tid. Vi jobber med sakene, og noen av dem vil bli vanskelige, men vi skal stå i det, sa Skjervø.

Kommunen har behov for å rullere flere planer, men både politisk og administrativt pekes det på kommuneplanens samfunnsdel som førsteprioritet.

Etter møtet konkluderte fungerende statsforvalter Øystein Johannessen med at Frosta kommune er på riktig kurs.

- Kommunen ser ut til å dra i samme retning, både politisk og administrativt. Jeg mener det er godt belegg for optimismen vi kjente på i møtet, sa Johannessen til slutt.