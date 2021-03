Årets tema for barnehagedagen er natur og miljø. -Siden Kvamtoppen er en kunst- og naturbarnehage ligger dette vårt hjerte nært, skriver barnehagen selv. Foto: Sigfrid Hagerup

Barnehagebarna tar små steg for kloden

Tirsdag ble Barnehagedagen 2021 markert over det ganske land.

Hvert år arrangeres Barnehagedagen i mars, og årets markering ble lagt til 9. mars. Formålet med dagen er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. Frostingen har fått tilsendt en tekst fra Kvamtoppen barnehage på Frosta, som forteller hvordan de jobber med årets tema for Barnehagedagen.

«Årets tema er barnehagens arbeid med natur og miljø, under slagordet: «Små steg for kloden». Siden Kvamtoppen er en kunst- og naturbarnehage ligger dette vårt hjerte nært.

Årets tema for Barnehagedagen er natur og miljø. Foto: Kvamtoppen barnehage

Barnehagen, det første steget mot en bærekraftig utvikling

Under barnehagens verdigrunnlag i Rammeplan for barnehagen står det «Barn skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen». Videre står det blant annet «Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen» og «Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen».

Dagens rammeplan sier at bærekraftig utvikling skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Det betyr at vi må ha klare tanker om hva vi bruker og forbruker i barnehagen. Som hvilke leker og materialer vil tilbyr barna. Vi på Kvamtoppen barnehage jobber med å bruke mindre, bruke om og bruke på nytt. Som fokus på søppelsortering og gjenbruk av klær. Men bærekraft i barnehagen er mye mer enn dette. Å jobbe med vennskap, lære å ta hensyn, lære å dele er bærekraftig. Å jobbe med å få kunnskap om naturen, samfunnet og verden er å jobbe med bærekraft.

«Kæm ha bæsja?» La barna oppdage hva som lever i naturen, undre seg og oppleve magi i naturen året rundt, skriver Kvamtoppen barnehage. Foto: Kvamtoppen barnehage

Barnehagen skal bidra til at barna får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen. Det er mange måter å jobbe mot dette, men vi har tro på gode naturopplevelser. Det er steg én i miljøtrappa (Bergan & Bjørndal, 2019). La barna oppdage hva som lever i naturen, undre seg og oppleve magi i naturen året rundt. Lære om hvordan man ferdes i naturen, huske på at vi er gjester i naturen. Læring og danning i, til, om, og for naturen og miljøet. Fra observatør til aktør! Å være i naturen er viktig for oss. Bli glade i naturen og det som lever der. Respekt for og anerkjennelse av at naturen har egenverdi. Det vi kjenner til, og blir glade i, bryr vi oss om.

Ta ansvar for framtiden

Påvirke og medvirke

Lære og forstå sammenhenger

Oppdage sammenhenger

Oppdage mangfold

Naturopplevelser

barnehagedagen: N/A Foto: Kvamtoppen barnehage

På Kvamtoppen barnehage jobber vi med holdninger og handlinger. Solidaritet, generøsitet, rettferdighet, frihet og ansvar. Få kunnskap om hvilke materialer vi kan leke med, lage noe av? Og hvilke materialer som bør gjenvinnes. Kunnskap om hva som finnes i naturen. Skaffe oss kunnskap, finne ut hva som motiverer og engasjerer barna. Som kunstbarnehage jobber vi mye med at barna skal få uttrykke seg. Da har vi fokus på prosess og ikke produkt. Barns opplevelse av å uttrykke seg med å male med vann, eller male på snø, kan gi de like stor glede og mestring som å lage et bilde de kan ta med hjem.

Hvorfor ikke male på snøen? Det gjør barna i Kvamtoppen barnehage. Foto: Kvamtoppen barnehage

På Frosta er vi heldige! Med flott og variert natur har vi mange muligheter til å få fine og varierte naturopplevelser og naturmøter.

Hver dag jobber vi mot en håpefull og bærbar fremtid – med små steg for kloden.

Hilsen Kvamtoppen kunst- og naturbarnehage»

