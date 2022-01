44 nye smittetilfeller ble påvist i Levanger den siste uka i 2021. Minst halvparten av tilfellene er trolig av den smittsomme omikronvarianten. Foto: May-Jorunn Barlien

Anslår minst 22 omikron-tilfeller i årets siste uke

Levanger kommune fikk 44 nye smittetilfeller i uke 52.

På den første hverdagen i nyåret har Levanger kommune lagt ut ny koronaoppdatering på sine nettsider. Den viser at 44 innbyggere fikk påvist koronasmitte i uke 52. Tre av tilfellene er over 65 år, 11 er under 18 år, og de siste 30 er altså mellom 18 og 64 år.

– Ut i fra rapportering fra laboratoriet ved St. Olav, kan vi anslå at omtrent halvparten eller flere av disse skyldes omikronvarianten, selv om ikke alle positive prøver analyseres med tanke på variantbestemmelse. Dette er ikke overraskende, og i tråd med hva vi ser nasjonalt og i Trondheim, melder Levanger kommune.