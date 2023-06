A-krimsenteret i Trøndelag har sendt ut en pressemelding der de advarer mot oppsøkende håndverkere. Foto: Colourbox

Advarer mot oppsøkende håndverkere

Useriøse oppsøkende håndverkere er observert i flere deler av Øst-, Sør- og Vest-Norge. Disse drar fra hus til hus og tilbyr ulike vedlikeholdstjenester som blant annet maling, spyling av tak, snekkerarbeid, vasking og skifte av takstein.

A-krimsenteret i Trøndelag mener det er sannsynlig at de også operer i Trøndelag og vil sterkt advare mot å ta imot slike tilbud.

Retter seg særlig mot eldre personer

– Vi ser at disse personene går fra dør til dør, og at de spesielt oppsøker eldre personer. Flere føler seg presset til å ta imot tilbudene, og det argumenteres blant annet med at det er nedsatte priser på tjenestene kun i dag, sier Siv Fanavoll, leder for A-krimsenteret i Trøndelag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi er bekymret for at eldre kan være mer tilbøyelige til å ta imot tjenester fra slike aktører.

Aktørene ber gjerne om forskuddsbetaling, og kan bli veldig pågående om man prøver å holde igjen betaling, for eksempel om jobben ikke blir utført eller kvaliteten er dårlig. Arbeidstakerne er i de fleste tilfellene utenlandske borgere som lønnes svart og som også er sårbare for utnyttelse.

Ofte svart arbeid

Når omreisende håndverkere tilbyr tjenester dreier det seg svært ofte om svart arbeid. Da mister forbrukerne sine rettigheter. Arbeidet utføres gjerne av ufaglærte, og man er ikke sikret god kvalitet på arbeidet som gjøres. Som regel reiser håndverkerne ganske raskt videre, og det er vanskelig å finne dem igjen.

– Her er det ingen reklamasjonsrett man kan benytte seg av, sier senterlederen.

– Vår erfaring med denne type saker er at prisen blir høyere enn avtalt, ettersom det dukker opp uforutsette «mangler», eller små ting som ikke er spesifisert i kontrakten, sier Fanavoll.

Økning i omreisende håndverkere

Økokrim har tidligere rapportert økt bruk av ulovlig arbeidskraft etter lettelsene i grenserestriksjonene som følge av Covid-19. Informasjonen politiet mottar tyder på at bruken av ulovlig arbeidskraft fortsatt er på et høyt nivå.

Det har vært en økning i antall omreisende håndverkere som begår kriminelle handlinger mot privatpersoner. Aktørene utfører i all hovedsak arbeid utendørs og er vanligvis mest aktive om våren og sommeren. Kriminaliteten finner sted flere steder i landet og dreier seg om bedragerier, svart arbeid, truende adferd overfor kunder og hvitvasking av penger. For kort tid siden gikk også politiet og A-krimsentreret i Stavanger ut med en lignende pressemelding, basert på oppsøkende håndverkere med truende atferd mot forbrukere.

Ønsker tips

Har du tips eller observasjoner? Tips politiet – Politiet.no

Artikkelen fortsetter under annonsen.

A-krimsenteret i Trøndelag har følgende oppfordring til forbrukere som blir tilbudt håndverktjenester på døra:

Alle firmaer skal være registrert med et organisasjonsnummer og være registrert i Merverdiavgiftsregisteret i Brønnøysundregistrene. Dette kan sjekkes på brreg.no. Skulle de være registret - oppfordrer vi likevel til å gjøre flere undersøkelser, som blant annet:

Be firmaet om å sende en skatteattest via altinn.no, for å se om firmaer har betalt eller skylder skatt og avgift.

Skriv avtale på arbeidet som skal utføres og prisen du skal betale.

Sjekk at arbeidstakere har HMS-kort. Alle som driver bygge- og anleggsarbeid, skal ha HMS-kort fra Arbeidstilsynet. Dette viser hvem arbeideren er og hvem som er arbeidsgiver.

For å unngå arbeidsgiveransvar, er det sikreste å engasjere et firma som har HMSansvar og forsikring for sine ansatte. Blir du som oppdragsgiver ansett for å være arbeidsgiver, kan du risikere å bli erstatningsansvarlig for skader som følge av en arbeidsulykke i ditt hjem.

Sikre at du kan betale via bank, og etter at du har fått faktura som viser merverdiavgift. Betaler du håndverkere kontant, kan du bli medansvarlig for manglende betaling av skatt og merverdiavgift fra virksomheten.

Skulle man likevel takke ja til en slik avtale, vil vi minne om muligheten til å bruke angreretten etter angrerettsloven (14 dager fra inngått avtale).

Vær oppmerksom på håndverkere som legger enkle reklamelapper i postkassen, forteller personlige historier med formål om å låne penger, ber om forskuddsbetaling, tilbyr å hjelpe til med Vipps eller nettbank, gir uvanlig lange garantier og kjører rundt med slitne varebiler uten logo.