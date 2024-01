Administrerende direktør i Coop Midt-Norge Torbjørn Skei kommer med en liten gladnyhet for slunkne januar-lommebøker.

3 millioner kroner til medlemmene i Frosta og Åsen

Det rekordstore kjøpeutbyttet utbetales i dag.

Et år med stor omsetning gir et rekordstort kjøpeutbytte til medlemmene i Coop Midt-Norge. Nå utbetales det 334 millioner kroner i kjøpeutbytte og medlemsfordeler for 2023.

Landsdelens største handelsaktør er eid av sine 275.000 medlemmer. Basert på handelen til det enkelte medlemmet, utbetales det kjøpeutbytte og medlemsfordeler i januar påfølgende år.

Stolt over rekordutbytte

-Vi er stolte over å kunne utbetale et rekordstort kjøpeutbytte på 334 millioner kroner til medlemmene våre. Formålet vårt er å skape medlemsnytte, og medlemmene som eiere er også våre beste kunder, sier Torbjørn Skei, administrerende direktør i Coop Midt-Norge.

I løpet av de siste ti årene har Coop Midt-Norge utbetalt hele 2.063 millioner kroner i kjøpeutbytte og medlemsfordeler til medlemmene sine. Kjøpeutbyttet overføres til den enkeltes medlemskonto.

Landets 58 samvirkelag har 1 prosent kjøpeutbytte som minimumssats. Utover dette fastsetter hvert enkelt samvirkelag sitt kjøpeutbytte basert på egne resultater og finansiell soliditet.

- Vår visjon er at det skal lønne seg å velge Coop Midt-Norge, og det er besluttet å videreføre det høye kjøpeutbyttenivået på 3 prosent også for 2024. Delingsøkonomi er populært, og det er gledelig at stadig flere ser verdien av å være medlem hos oss. I fjor fikk vi 10.000 nye medlemmer, og de er stort sett i alderen 20-30 år, sier Skei.

3 millioner til medlemmene på Frosta og Åsen

- I år går 3 millioner kroner inn på konto hos våre medlemmer på Frosta og Åsen. Coop er den norske dagligvarekjeden som er annerledes. Vi tror på deling med våre medlemmer og eiere i Trøndelag og på Helgeland. Hver og en har bidratt til at vi i år igjen kan betale ut et stort og godt kjøpeutbytte, sier Skei.

Omsetningsvekst i fjor

Coop Midt-Norge sine 131 butikker omsatte til sammen for 8,7 milliarder kroner i 2023. Dette er en vekst på 412 millioner kroner, eller 5 prosent mot året før.

- Vårt fokus har vært på å drive enda mer effektivt, og vi er fornøyde med det som tyder på å bli et godt årsresultat, sier Skei, som legger til at årsresultatet for 2023 først blir klart i april.