11 mann sto på for å redde bygningene på tunet: – Det har gått veldig bra

Da den overtente trønderlåna ikke var til å redde, gjorde denne gjengen en formidabel innsats for å hindre at brannen spredde seg til nærliggende bygninger. Fra venstre: Bjarne Broder Krog, Lasse Gran, Ruslan Yakovenko, Per Ove Einangshaug, Hans Erik Veien, Lars Breiseth, Erik Rosø, Aleksander Ulvik, Anders Dagsvik, Karl Martin Viken og Espen Husås.