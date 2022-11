Nordmenn er på den internasjonale julegavetoppen, skriver Klarna i en pressemelding. Foto: Klarna

Nordmenn på den internasjonale julegavetoppen: 3 av 4 vil gjøre det billigere enn i fjor

Selv om Norge er landet hvor flest oppgir de skal handle julegaver i år, ønsker hele 3 av 4 nordmenn å gjøre dette billigere enn i fjor.

I løpet av uken før årets Black Week, ble det registrert hele 36 prosent flere produkter på tilbud enn den tilsvarende uken i fjor.

Det viser en stor undersøkelse Klarna har foretatt i 17 land, inkludert Norden, USA, Australia og store deler av Vest- og Sør-Europa og fersk statistikk fra Prisguiden.no, som er en del av Klarna.

– Selv om nordmenn er de ivrigste til å handle julegaver, er det også et stort flertall som er bevisste på at de ønsker å gjøre dette billigere enn i fjor. Smart bruk av shopping hacks – som prissammenligningstjenester, rabattkoder og lojalitetsprogrammer kan bidra til å gjøre julehandelen billigere, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad.

92 prosent skal kjøpe julegaver

Av de 92 prosent av nordmenn som oppgir de skal kjøpe julegaver i år, oppgir hele 76 prosent at de skal forsøke å gjøre dette billigere enn i fjor. Det er i Nederland etterfulgt av Belgia færrest oppgir de skal kjøpe julegaver i år (henholdsvis 65 prosent og 72 prosent). Også ti prosent færre svensker oppgir de skal kjøpe julegaver (82 prosent.)

De aller fleste nordmenn (67 prosent) planlegger å spare penger på julegaver ved å handle smartere – som å handle på salg, bruke rabattkoder og lignende.

59 prosent av nordmenn oppgir at de helt sikkert eller ganske sikkert skal handle i løpet av Black Week i år. Av disse oppgir 44 prosent de skal handle mer på nett i løpet av Black Week enn de gjorde i fjor.

De to viktigste fordelene med netthandel for nordmenn, sammenlignet med fysisk butikk, er at det er lettere å sammenligne priser der (77 prosent) og at prisene er lavere (75 prosent).

Kraftig økning i antall tilbud uken før Black Week

Ifølge prissammenligningstjenesten Prisguiden.no startet årets tilbud flere dager før selve Black Week, som startet mandag denne uken. Sammenlignet med uken før Black Week i fjor, registrerte de hele 36 prosent flere produkter på tilbud i forrige uke.

– Det er en markant økning fra i fjor og viser med all tydelighet at Black Week i mange butikker startet flere dager tidligere enn i fjor. Det har over tid vært en trend at Black Friday har gått fra å være en dag til å strekke seg over en stadig lengre periode. Samtidig har vi i gjennomsnitt så langt i 2022 hatt flere tilbud i år enn i fjor, sier prisekspert og daglig leder i Prisguiden.no, Erik Andreassen Perez. Han forteller også at prisstatistikken fra i fjor viser at prisnivået i flere populære julegavekategorier holder seg lavt også utover i desember.

– Er det ikke julegaver, er ofte også både romjuls- og nyttårssalg perioder hvor tilbudene er gode, sier Erik Andreassen Perez.