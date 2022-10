– Frivilligheten, idretten og kulturen i Norge trenger finansiering om de skal lykkes. Det ser det ut til at regjeringen har glemt, skriver Turid Kristensen (H) i dette leserinnlegget. Foto: Monica Jenssen

– Ett år med nedprioritering av barn, unge og frivilligheten

Regjeringen Støre feiret ett år den 14. oktober, men for barn, unge og frivilligheten har det første regjeringsåret bydd på lite å feire. Det skriver Turid Kristensen i dette leserinnlegget.

Familieliv

Jeg har vært med på utallige dugnader, laget hundrevis liter vaffelrøre og jobbet som frivillig. Men det er grenser for hvor mange dugnader det kan motiveres til, hvor mange vafler som kan stekes og hvor mange pølser som kan selges. Frivilligheten, idretten og kulturen i Norge trenger finansiering om de skal lykkes. Det ser det ut til at regjeringen har glemt.

I Hurdalsplattformen sier regjeringen at den ønsker seg en sterkere frivillighet som kan stå på egne bein. Støre-regjeringen legger opp til det motsatte – frivilligheten er i fred med å bli mer avhengig av offentlige søknadsordninger. Fordi regjeringen reverserer flere viktige ordninger som gir bidrag til frivillighetens inntektsarbeid, men også statsbudsjettet.

I dag er det tusenvis av barn og unge som ikke deltar på fritidsaktiviteter fordi foreldrenes økonomi ikke strekker til. I en tid med høyere strømpriser, matpriser og økende rente er jeg bekymret over at antallet vil øke. Høyres mål er å at alle barn skal få delta på minst én fritidsaktivitet i uken. For å sørge for dette, innførte Solberg-regjeringen et gratis fritidskort. Som Støre-regjeringen skrotet.

Støre-regjeringen har på ett år gjennomført kutt som har drastiske konsekvenser for frivilligheten. Siden de tok over makten, har regjeringen kuttet 400 millioner kroner fra fritidskortet. En prøveordning som ga barn i pilotkommuner 2 000 kroner i året å bruke på en valgfri fritidsaktivitet. De har lagt ned gaveforsterkningsordningen, som innbragte over 800 millioner private kroner til kultur og frivillighet i 2020. Og de har halvert grensen for skattefradrag for gaver til frivilligheten, som kan redusere frivillighetens inntekter med opp mot 400 millioner kroner.

På toppen av dette har regjeringen lagt fram ny forskrift for pengespill. Der endres reglene for de store lotteriene og bingoene på en måte som kan gi et kutt på flere hundre millioner kroner til ideelle organisasjoner, barneidrett, pasientorganisasjoner og mange andre.

Det er en mager trøst at frivilligheten fikk noe mer til momskompensasjonen og under 100 millioner kroner i tilskudd for å inkludere barn, når summene de taper på endringene er så enormt mye større. Dette skjer i et budsjett som absolutt ikke er så stramt som Støre-regjeringen forsøker å fremstille det som.

Arbeiderpartiet har pleid å si at de store oppgavene løser vi best sammen. Det er jeg helt enig i. Men vi har ulik oppfatning av hva det å løse en oppgave sammen egentlig betyr. For Høyre betyr dette blant annet at vi skal la frivilligheten få lov til å blomstre, og at vi må gjøre vårt for å legge forholdene til rette for at den skal kunne gjøre nettopp det. Det gjør ikke dagens regjering, heller tvert imot.

Av: Turid Kristensen, stortingsrepresentant for Høyre