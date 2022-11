Nordmenn er glade i tradisjoner, og det er fortsatt ribbe og pinnekjøtt som er nordmenns favoritter på julaften. Det viser MatPrats nye juleundersøkelse. Foto: matprat.no

Dette skal nordmenn spise til jul i år

Hva er mest populært å spise på julaften? Hva skiller vestlendingene fra østlendingene? Og ser vi nye trender for jule- og nyttårsfeiringen? Dette og mye mer får du svaret på i MatPrats ferske juleundersøkelse gjennomført av YouGov.

-Ribbe og pinnekjøtt er fortsatt nordmenns favoritter på julaften. Vi er opptatt av tradisjoner, og velger tradisjonsmat fremfor alternative retter på julaften, sier Anette Fjelleng Hansen, kokk i MatPrat.

Dette spiser vi på julaften i år:

Svineribbe: 43 %

Pinnekjøtt: 37 %

Kalkun: 7 %

Skinkestek: 5 %

Risgrøt: 5 %

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Torsk: 4 %

Vegetarmat: 4 %

Annen middag: 4 %

Pizza: 3 %

Lutefisk: 3 %

- Juletallene er som de pleier stabile og julemiddagen er styrt av tradisjoner. Ribbe og pinnekjøtt er fremdeles på de aller flestes menyer på selve julemiddagen, med ribbe på førsteplass og pinnekjøtt som en god nummer to, mens kalkunen tar tredjeplassen, forteller analyseansvarlig i MatPrat, Gunnar Thoen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Østlandet mot Vestlandet

Den tradisjonelle kampen mellom ribbe og pinnekjøtt i de ulike landsdelene er som før.

- Vi ser et tydelig skille mellom øst og vest når det gjelder julemiddagen, som i årene før. Mens østlendingene (utenom Oslo) velger ribbe, elsker vestlendingene pinnekjøttet sitt. Ribba går av med sammenlagtseieren for hele landet og står også på topp i Trøndelag og Nord-Norge, sier MatPrat-kokk Anette Fjelleng Hansen.

-Pinnekjøtt og ribbe er begge populære valg både i Agder og på Sør-Østlandet, men ribba vinner også her. Dette er også den landsdelen der kalkunen står sterkest.

Trøndelag og Nord-Norge:

Svineribbe: 49%

Pinnekjøtt: 31%

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kalkun: 6 %

Lutefisk: 6 %

Skinkestek: 5 %

Risgrøt: 4 %

Torsk: 2 %

Pizza: 2 %

Vegetarmat: 1 %

Hva og hvem bestemmer julematen?

- Tradisjoner er det viktigste for oss når vi skal samles til julefeiring, og det gir oss den riktige julestemningen at vi ser, lukter og smaker det samme år etter år, sier MatPrat-kokk Cecilie Maske.

Tradisjon fra tidligere: 29 %

Jeg bestemmer: 20 %

Tradisjon vi har startet selv: 16 %

Foreldrene mine: 10 %

Varierer avhengig av besøk: 8 %

Partneren min: 6 % (kvinner: 2 %, menn 9 %)

Barna: 3 %

- Med flere generasjoner og nye familiemedlemmer samlet rundt bordet, blir det gjerne ulike ønsker for hva som skal spises. Mange løser det ved å servere to ulike retter på julaften, eller ved å spre tradisjonsrettene utover juledagene.

-Nesten ingen kvinner svarer at det er partneren deres som bestemmer julematen, så det forteller oss hvem som styrer menyen i denne høytiden.

Dessertfavorittene:

Riskrem 38 %

Multekrem 16 %

Karamellpudding 10 %

Is 9 %

Julekaker 5 %

Fruktsalat 4 %

- Dessertfavorittene på julaften er de samme som tidligere år. Riskrem er fremdeles favoritten for de fleste, etterfulgt av multekrem, karamellpudding og is. Hvor du bor i landet er også med på å avgjøre desserten julaften. I Midt-Norge og Nord-Norge er det klart flere som spiser multekrem (20%) enn i resten av landet. Her har nok mange plukket multene til juledesserten selv. Hele 46% av sørlendingene sverger til riskrem, mot 38% av totalen, sier Marta Ravnsborg, matfaglig rådgiver i MatPrat.

Julekakefavorittene:

Kransekake 11 %

Krumkaker 10 %

Pepperkaker 8 %

Brune pinner 8%

Sarah Bernhardt 6 %

Smultringer 6 %

Delfiakake 5%

- Kransekaken troner øverst på julekakelisten. Favorittkakene våre til jul har vært ganske stabile de siste årene, men i år ser vi at krumkakene har tatt igjen andreplassen fra i fjor og skjøvet pepperkakene ned på tredjeplass. At brune pinner har klatret så høyt opp på listen er nok både fordi de er enkle å bake, gjerne sammen med barna, og fordi de har en deilig smak av kanel og mandler, sier Torunn Nordbø, fagsjef for brød og korn i MatPrat.

Disse kakene baker vi:

Pepperkaker 30 %

Krumkaker 22 %

Risboller 19 %

Brune pinner 19 %

Kokosmakroner 15 %

Kakemenn 15 %

Cookies 14 %

- I førjulstiden baker vi de gode gamle julekakene som vi kjenner godt. Pepperkaker er det vi baker mest selv, men også kakene vi kjøper mest av. Krumkaker er nest mest populære å bake selv, etterfulgt av risboller og brune pinner på en delt tredjeplass. Kokosmakroner og kakemenn er også en del av hjemmebaksten, sammen med nykommeren cookies, forteller Torunn Nordbø, fagsjef for brød og korn i MatPrat.

-Vi har ventet på at cookies skulle seile opp som en av favorittene til jul. Vi ser mye cookies hele året, og til jul er de spesielt populære med sjokolade og nøtter eller med julekrydder.

-Smultringer og kransekake er ved siden av pepperkakene de julekakene vi foretrekker å kjøpe fremfor å bake selv. Dette er bakverk som krever både tid, innsats og litt utstyr, og det forklarer nok at vi baker dem sjeldnere selv.

Topp 5 middager på nyttårsaften

Kalkun er fortsatt nyttårsfavoritten. 28 % oppgir at de spiste kalkun nyttårsaften i fjor. Det er en nedgang på seks prosentpoeng fra forrige juleundersøkelse.

Kalkun: 28 %

Pinnekjøtt: 16 %

Ribbe 9 %

Biff/helstekt filet eller kylling: 6 %

Grønnsaker: 3 %

- Kalkun er nordmenns store favoritt på nyttårsaften, og 28 % av oss spiser kalkun til middag. Men én landsdel skiller seg ut, nemlig Vestlandet. Her står pinnekjøttet så sterkt at når det først er jul, så holder det ikke å spise det på julaften – det må serveres på nyttårsmenyen også. I Vestland fylke spiser hele 33 % pinnekjøtt på nyttårsaften, sier MatPrat-kokk Cecilie Maske.

-Jeg tror den lille nedgangen på kalkun kan skyldes en endring i nyttårsfeiringen. Det er mindre tradisjonelle middager der alle sitter til bords, og vanligere med en minglefest med tapas eller småretter.

-Vi ser også at det er flere som spiser vilt til nyttårsfeiringen i Oslo, enn ellers i landet. Årsaken kan kanskje være at mange oslofolk har hytte på fjellet og jakter der, og serverer de edleste stykkene på årets siste dag.