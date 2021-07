Ikke så vanskelig å skjønne at folk finner roen i slike omgivelser. I teltet kan man sove med sovepose eller oppgradere med madrass, dyne og pute Foto: May-Jorunn Barlien

Tilbakeblikk: Hvilepuls på kortreist «glamping»

Fenomenet «glamping» har eksistert i utlandet en stund, men nå popper det ene tilbudet etter det andre opp, her i Trøndelag og i resten av landet. Glamping er et teleskopord – en sammenslåing av camping og glamour. Kjernen er kort og godt at det er en opplevelse der naturen møter moderne/ annerledes fasiliteter som har det lille ekstra.

På Frosta har en vennegjeng laget sin egen sofaflåte, med parasoller og grill. På Trones i Verdal er det kommet en gjennomsiktig iglo man kan leie, på Stokkøya kan man overnatte i store jurter, lavvolignende telt som er møblert med vanlige senger og lignende. På Ekne har det kommet tretopphotell der man kan sove i tretopptelt med madrass, dyne og pute. Et kjapt søk på google (på internett) viser at det finnes et bredt tilbud med ulike varianter av fenomenet i Norge. Det kan godt tenkes at årets ferie til Ola Nordmann blir preget av glamping.

Fint å sitte midt mellom høyreiste trær og høre på akustisk konsert. Foto: May-Jorunn Barlien

Vi dro til Treetop Ekne for å finne ut litt mer om konseptet. Det ligger ikke så langt unna Byavatnet, midt mellom Ekne og Frosta. Det er Katrine Ingebrigtsen og Johannes Skilbrigt som midt i koronatida fant ut at de skulle satse på drømmen sin, og svevehotellet er første steg på veien. Drømmen og målet er en tretopplandsby.

Katrine og Johannes har fire barn og bor på gården Skilbrigt. Foruten Treetop Ekne, driver de med korn, gris og skog.

– Vi har en drøm om å utvikle gården og særlig utmarka og skogen vår. Bondekona har sagt opp drømmejobben i Røde Kors for å satse på å skape en egen arbeidsplass, og dette er første steg på veien, sier Johannes.

Katrine Ingebrigtsen ved Treetop Ekne tror folk har behov for nærhet til naturen og det ekte og naturlige. Hun forteller at alle som har vært innom svevehotellet har vært veldig fornøyde. Johannes skyter inn at de så langt i sommer har hatt 20 bookinger, noe som slettes ikke er så verst.

Treetop Ekne tilbyr flere svevetelt, hengekøyer, trelavvo, naturlekepark med zipline og bålplass med benker rundt. De har også en enkel utedo i skogen, med vann og såpe. De tilbyr dessuten fisking på Byavatnet med båt, padle kajakk eller sup (padlebrett), samt flere turmål i området.

Lave skuldre og god stemning rundt matbordet. Damene fra trimgruppa var veldig fornøyd med maten og stemninga i skogen. Foto: May-Jorunn Barlien

Da Frostingen var på besøk i eventyrskogen, hadde også en dametrimgruppe tatt turen innom etter en treningstur til Migtjønna. Katrine og Johannes hadde i anledningen dekket på langbord med møbler som Johannes har snekret. Det hang lys mellom trærne, det var kjøpt inn mat, en yogainstruktør var booket inn, og en musikerduo kom for å spille en akustisk svevekonsert. Snakk om å legge til rette for kveldsmagi med lave skuldre.

Stien innover er merket med tau rundt trærne og små skilt. Myrull i solnedgang. Solnedgang med svevetelt med utsikt over Byavatnet. Lyslenker mellom trærne setter stemninga. Her kan man sitte å nye solnedgangen. Kvelden ble avsluttet med meditasjon ledet av Thea Munkeby. Fine skilt hjelper deg å finne veien. Christina og Åsmund tester svevehotell. Veldig behagelig, konkluderes det. Johannes Skilbrigt har snekkret møblene selv. Katrine og Johannes forteller at det hele startet med lavvoen da sønnen var liten. God stemning rundt bordet. Deilig kortreist sommermat fra en lokal catering bedrift som heter Smak. Behagelig å henge på konsert. Vivian Lunde Tidemann, en aktiv friluftslivdame og for tiden høygravid. Hun nøt konserten fra hengekøya. Siri Nilsen koste seg også med konsert fra hengekøya etter trening og god mat. Disse to, Christina Fagerkind og Åsmund Gevik, satte rammene for en fin kveld i skogen med musikken sin.

Svevekonsert med fuglekor

Her er et lite filmklipp fra svevekonserten som Christina Fagerkind og Åsmund Gevik holdt ute i skogen. Det var nydelig sammensatt og ble akkompagnert av fuglekvitter i skogen, som ga konserten en ekstra dimensjon.

Meditasjon og det å puste riktig

Trimgjengen fra Skogn mediterte sammen med yogainstruktøren Thea Munkeby før de dro hjem. Hun fortalte at hun underviser i yoga og har vært i India og gått skole der for å lære seg yoga. Hun er veldig opptatt av at vi ikke puster riktig og at yoga og meditasjon er en fin måte å lære seg det på. Man blir bedre rustet i forhold til stress. Damene var veldig fornøyde da de ruslet hjem.