Se bilder fra kulturskolekonserten

Mye fint samspill under kulturskolekonserten. Una Rygg Waasjø (16) sang to solonumre; «Fordi du tror» fra forestillingen Alladin med Frosta teaterlag, og «Tomorrow» fra musikalen Annie. Her akkompagnert av Marte Lovise Elnan Aune og Ida Skjæran (12) på piano, Magnar Engen Fjørtoft på gitar og Helle Skjerve Reinås (10) på trommer.