– Jeg skjønner nesten ikke hvorfor ingen har skrevet denne historien før

Øystein Lie har etablert seg som historieforteller med base på Frosta. Boka «Tronds hjem - En fortelling fra innsiden av Nidaros Sosialdemokratiske Forum» er siste verk fra hans hånd. - Det jeg har gjort er å skrive fra bunnen av et parti – fra et lokallag – om det som skjer her og nå. Og det er ikke så mange bøker som har det perspektivet.