Anne Marit Sæther observerer publikum. Foto: Janne Hopmo

Første forestilling ble på Frosta

-Det er ikke bare premiere på en ny forestilling, det er første forstilling vi har hatt siden mars i fjor, kunne Anne Marit Sæther fortelle.

Sæther er, sammen med Gilles Berger, grunnlegger av Cirka Teater med adresse Trondheim. Mandag denne uke dro hun på turne, i regi av Den Kulturelle Skolesekken, sammen med musikerne Erling Smalås og Ragnhild Faanes. Når de får tenkt seg opp, finner de ut at de har samarbeidet om oppdrag for Den Kulturelle Skolesekken siden 2004.

Man skal være forsiktig med dumme tanker! Foto: Janne Hopmo

Anne Marit Sæther og Gilles Berger, de to grunnpillarene til Cirka Teater, har laget både små og store forestillinger, med få eller mange på scenen, siden de etablerte teateret sitt i 1984, og det er blitt mange oppdrag for Den Kulturelle Skolesekken, forteller Sæther. I denne forestillingen var hun både fortelleren og tegneren.

Det er jo ikke sånn de vil være, den sjenerte, den sinte, den skråsikre og den usikre! Foto: Janne Hopmo

Bort med dumme tanker!

Først kikket fortelleren på publikum gjennom et kraftig forstørrelsesglass som ga henne øyne store som tinntallerkener. Hun så dem. Så tegnet hun dem, og tegningen ble vist på et stort lerret.

-Vi tror vi vet hvordan mennesker er, men vi vet ikke hvordan de har det på innsiden, sa hun, og fortalte historien om mannen som var så sjenert at han forsvant bak gardinene, om damen som var så sint, men som så gjerne ville mestre sinnet sitt. Om mannen som var firkantet innvendig og sikker på at han alltid hadde rett. Om damen som ikke visste hvem hun var og hele tida prøvde å være noen annen. Hun fortalte, tegnet og viste hvordan dumme tanker fikk de fire personene til å isolere seg. Helt til de bestemte seg for å gjøre noe med det, til å tenke andre tanker.

De klarte å legge bort de dumme tankene, og vipps var de en av de andre. Foto: Janne Hopmo

Tegneren tegner, fortelleren forteller, musikerne spiller, og selv om vi er små skjønner vi at bak latteren og de rare personene ligger det en fortelling som kan være om alle sammen, om deg og meg. Til slutt blir den sjenerte, den sinte, den skråsikre og den usikre plassert inn i tegningen av publikum i Magnushallen – det kunne vært hvem som helst, det kunne vært deg eller meg.

Tillatelse til å dra på turné

Anne Marit Sæther forteller at hun har laget sine egne tekster, mens det er forfatter Gro Dahle som har skrevet sangtekstene. Installasjonen hun bruker til å vise fram tegningene og illustrere hva som skjer med personene, er det Gilles Berger, tusenkunstneren, som har laget.

Takk for oss! F.v. Erling Smalås, Ragnhild Faanes og Anne Marit Sæther. Foto: Janne Hopmo

- Vi fikk tillatelse av fylkeslegen til å dra på turné med Den Kulturelle Skolesekken i to uker, men bare i Trøndelag. Det er rart å stå på en scene igjen, etter et helt års opphold. Vi er jo vant til å reise rundt med forestillinger både i inn- og utland.

De har ikke ligget på latsiden selv om de ikke har turnert, forteller hun videre. De har jobbet med nytt materiale. Og så ble det altså premiere i Magnushallen.