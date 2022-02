SteinkjerSpæll oktober 2021. Arild Axelsen nr. 2 fra høyre på andre rad. Foto: NMF Trøndelag

Arild Axelsen til minne

En siste hilsen til Arild Axelsen fra Musikklaget «Klang»

Like før jul fikk vi i Musikklaget «Klang» vite at Arild var blitt rammet av en alvorlig sykdom. Selv var Arild optimistisk – han skulle selvfølgelig komme på øvelsene etter jul!

Slik gikk det ikke! På første øvingskvelden vår etter jul – tirsdag 18.januar – visste vi at han var på sykehuset, og onsdag 19. januar utpå kvelden fikk vi den triste og uvirkelige beskjeden: Arild var død.

Arild bodde på Verdal før han og familien flyttet hit til Frosta. Her var han aktiv i Arbeidernes Musikkorps i rundt 20 år, også som styremedlem en periode.

Han dirigerte Vinne Skolemusikkorps i mange år, og oppnådde flere flotte plasseringer i skolekorpskonkurranser både her i landet og i utlandet.

I 1984 kom han som dirigent for Frosta Skolemusikk, og i løpet av tre perioder i tidsrommet 1984 – 2004 dirigerte han korpset i til sammen 13 år! Også her oppnådde Arild og korpset gode resultater i flere konkurranser. I 1996/97 ble Arild en «reddende engel» for Skogn Hornmusikklag da dirigenten deres døde brått.

Musikklaget «Klang» hadde Arild som dirigent i til sammen seks år, og som stødig og pliktoppfyllende hornist i mer enn 20 år. Han satt som nestleder i styret i ni år; var medlem og leder i Frosta Sang- og Musikkråd i mange, mange år. I tillegg var han medlem av Frol Symfoniorkester i mange år, siste sesong nå høsten 2021.

Arild innehadde Norges Musikkorps Forbund sin Fortjenstmedalje, og ble i 2011 utnevnt til æresmedlem i Musikklaget «Klang».

Som bygningssjef var han aktivt involvert i bygginga av Magnushallen, et utrolig godt øvings- og konsertlokale. Det var også Arild som i kaffepausen på ei av øvelsene i korpset kastet fram navnet Magnushallen som navn på det nye, flotte kulturbygget! Nokså ofte ga han også klart uttrykk for at han var fornøyd med Magnushallen – det er så godt å spille her!

Det er alltid vemod knyttet til at mennesker en setter pris på går ut av tiden. Arild og hans nyinnkjøpte horn vil bli savnet; også hans smittende humør, gode historier, røykhosten, og ikke minst hans positive vinklinger på utfordringer vil bli savnet.

Fredag 28. januar ble Arild gravlagt fra Frosta kirke. Musikklaget «Klang», forsterket med tre musikere fra Frol Symfoniorkester, spilte både før og under seremonien, blant annet et stykke med en flott hornsolo, men denne gangen uten Arild bak instrumentet!

På korpsvis hilser og takker vi i ærbødighet: Vel blåst Arild!

Musikklaget «Klang»

