Krigen i Ukraina, ordspillet Wordle og rettssaken mellom Amber Heard og Johnny Depp er noe av det nordmenn har vært mest opptatt av i 2022. Foto: Colourbox

Årets søketrender: Dette har nordmenn googlet mest i 2022

I år er den norske listen preget av både alvor og underholdning.

Tradisjonen tro markerer Google at nok et år går mot slutten ved å avsløre hva nordmenn har søkt ekstra mye på i 2022. Tallene er basert på hvilke søkeord som har økt mest i søkevolum sammenlignet med året før.

– Vi befinner oss i en urolig tid, og den alvorlige globale situasjonen gjenspeiler seg i søketrendene, med blant annet Ukraina, Jodix og Putin på topplisten. Hendelser som dette utløser et stort informasjonsbehov i befolkningen, og da tyr nordmenn til Google for å finne nyttig og relevant informasjon, sier Sondre Ronander, kommunikasjonssjef i Google Norge.

Behov for underholdning

I urolige tider er det også behov for å tenke på noe annet, og årets toppliste er tydelig preget av nordmenns higen etter underholdning. Fenomenet Wordle, som tok internett med storm, har åpenbart fenget her på berget.

– I år er det ordspillet Wordle som troner øverst på søketoppen. Siden spillet kun finnes i nettleser, virker det som det har vært naturlig for nordmenn å benytte seg av Google for å finne fram, sier Ronander.

En av høstens store TV-snakkiser vekket fornyet interesse for seriemorderen Jeffrey Dahmer og nordmenn fulgte tett med på rettssaken mellom Johnny Depp og Amber Heard, skal vi tro årets søketrender. Topplisten vitner også om at nordmenn har vært på søken etter mer underholdning hos TV2 Play.

Søker kunnskap

Hvorfor og Hva-søkefrasene oppsummerer noen av de største hendelsene som har preget året. «Hvorfor er strømmen så dyr» er blant spørsmålene nordmenn har lurt mest på i 2022. På listen finner man også spørsmål knyttet til lærerstreiken, SAS-streiken og Taliban sitt besøk i Norge.

– Søketrendene er en kavalkade over året som har gått og oppsummerer sakene som har preget ordskiftet. Nordmenn har benyttet seg av Google for å søke kunnskap og lære seg mer om hva som egentlig foregår. Det kan være om stort og smått, som å sette seg inn i historien om hvorfor Sverige ikke er med i Nato eller for å friske opp kunnskapene sine om hvorfor vi feirer pinse, avslutter Ronander.

Her følger listen i sin helhet:

Topp 10 søketrender i Norge 2022

1.Wordle

2.Ukraina

3.Tv2 Play

4.Jeffrey Dahmer

5.Flyr

6.Jodix

7.Putin

8.Bilal

9.Johnny Depp

10.Amber Heard

Topp 10 nordmenn

1.Bilal

2.Daniel Kvammen

3.Maj Britt Andersen

4.Stig Millehaugen

5.Øystein Greni

6.Odd Roger Enoksen

7.Nils Jakob Hoff

8.Jarle Bernhoft

9.Mari Maurstad

10.Arne Treholt

Topp 10 oppskrifter

1.Kakao

2.Sveler

3.Lammecarre

4.Agurksalat

5.Ertepuré

6.Solbærsyltetøy

7.Margarita

8.Løksuppe

9.Lammegryte

10.Banankake

Topp 10 navn

1.Putin

2.Bilal

3.Johnny Depp

4.Amber Heard

5.Daniel Kvammen

6.Tina Turner

7.Maj Britt Andersen

8.Clark Olofsson

9.Mika

10.Stig Millehaugen

Hvorfor…?

1.Hvorfor feirer vi pinse

2.Hvorfor angriper Russland Ukraina

3.Hvorfor er strømmen så dyr

4.Hvorfor streiker lærerne

5.Hvorfor er Taliban i Norge

6.Hvorfor er ikke Sverige med i Nato

7.Hvorfor streiker SAS

8.Hvorfor er diesel dyrere enn bensin

9.Hvorfor jod ved atomulykke

10.Hvorfor flagger vi i dag

Hva er…?

1.Hva er pinse

2.Hva er en oligark

3.Hva er apekopper

4.Hva er EU

5.Hva er Nato

6.Hva er Nations League

7.Hva er min mentale alder

8.Hva er nærkontakt

9.Hva er salmonella

10.Hva er feber