Vind og snø skaper vanskelige kjøreforhold. Heldigvis trår brøytemannskapene til, også natters tid. Foto: Colourbox

Brøyting hele natta

Med vinden som feier over Frosta, går det fort at vegene blåser igjen.

Det beste er selvfølgelig å holde seg hjemme utover natta til lørdag, men i tilfelle man er nødt til å ta bilen, er det greit å vite at brøytemannskapene vil kjøre i hele natt. Godt å vite også at utrykningskjøretøy kan ta seg fram.

Stig Marius Holmen har kjøring på kommunevegene. Han sier til Frostingen at de vil kjøre gjennom natta. Bjørn Reitan er en av to aktører som brøyter fylkesvegene. «Kjører hele natta» svarer han på melding fra Frostingen like før midnatt.